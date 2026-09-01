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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027'de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Emekli zammı için gözler açıklanacak enflasyon verilerinde… SSK, Bağkur emeklisi zammı yılın ikinci yarısı için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belli oldu. En düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. Ocak 2027 emekli maaşı hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi için beklentiler de belli oldu. Peki, emekliye zam ne kadar olacak? İşte 3 farklı tahmin…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:58
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Emekli zammı milyonlarca SSK, Bağkur emeklisini gündeminde… Emekli maaşı 2027 hesaplamasına en çok etki eden kalem enflasyon rakamlarını olacak. Emekliye zam Ocak 2027'de ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. Maaşlara yansıtılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

EMEKLİ MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Bu yılın ocak ayında yüzde 12.19, temmuz ayında ise yüzde 17.76 olmak üzere toplamda yüzde 31.9 zam alan milyonlarca emeklinin Ocak 2027'deki maaş artışına ilişkin senaryolar netleşmeye başladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine yol açtı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra, piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük beklentisi ve alternatif hesaplamadaki yüzde 30.32'lik senaryo üzerinden üç farklı zam ihtimali gündeme geldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1.78 arttı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 3 Eylül'de açıklanacak. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin tüm enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8.70 olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9.92 olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammının yüzde 8.70 ile yüzde 9.92 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.32 olarak öne çıktı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10.67 seviyesinde oluşması bekleniyor. Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8.70 zamla 25 bin 601 TL olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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