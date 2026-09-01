EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027’de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. Maaşlara yansıtılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.