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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027'de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı için yeni hesap belli oldu: Ocak 2027'de SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak?
Emekli zammı için gözler açıklanacak enflasyon verilerinde… SSK, Bağkur emeklisi zammı yılın ikinci yarısı için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belli oldu. En düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. Ocak 2027 emekli maaşı hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi için beklentiler de belli oldu. Peki, emekliye zam ne kadar olacak? İşte 3 farklı tahmin…
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:58