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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM'de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler taban aylık için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli taban aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi için görüşmeler başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 12:42
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve 65 yaş, dul ve yetim maaşı alan vatandaşın beklediği zam oranları belli oldu. Emekliye yüzde 17,76 zam yapılırken, memurlara ise yüzde 13,52 zam yapıldı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler TBMM'de yapılacak taban aylık düzenlemesine çevrildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME İÇİN TBMM'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Aksu, "Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme ile mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk 6 ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76 enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz." dedi.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

40 DOLARDAN 500 DOLARA YÜKSELDİ

Süreçte 2002'de 40 dolar olan en düşük emekli aylığının son düzenlemeyle 500 dolara yükseldiğini ifade eden Aksu, "Bu düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklimiz doğrudan yararlanacaktır. 2026 yılının ikinci altı ayı için yaklaşık 79 milyar TL'lik bir ilave maliyet oluşacaktır. Emeklilerimizin alın terinin enflasyona ezdirilmemesi kararlılığımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

TEKLİF NE ZAMAN YASALAŞACAK?

En düşük emekli aylığına yapılacak zam, teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından onanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Böylelikle ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan 5,1 milyon emekli için en düşük maaş 23 bin 552 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında almaya devam edecek. Kök aylığı 16 bin 920 TL'nin üzerinde olan emeklilerin zamlı maaşları ödeme takvimi kapsamında hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli aylığı alanlar için ise yasal düzenlemenin ödeme tarihine kadar yürürlüğe girmemesi halinde mevcut taban aylık ödenecek. Zam farkı ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklanacak ödeme takvimi doğrultusunda daha sonra hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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