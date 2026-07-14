EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM’de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında almaya devam edecek. Kök aylığı 16 bin 920 TL'nin üzerinde olan emeklilerin zamlı maaşları ödeme takvimi kapsamında hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli aylığı alanlar için ise yasal düzenlemenin ödeme tarihine kadar yürürlüğe girmemesi halinde mevcut taban aylık ödenecek. Zam farkı ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklanacak ödeme takvimi doğrultusunda daha sonra hesaplara aktarılacak.