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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM'de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme için TBMM'de ilk adım! Taban aylık kaç TL olacak?
Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler taban aylık için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli taban aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi için görüşmeler başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 12:42