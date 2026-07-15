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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet'e bakın! İşte ek ödeme hesabı

Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler taban aylık için yapılacak düzenlemedeydi. En düşük emekli maaşına yüzde 17,76 zam yapılması için TBMM'de ilk adım atıldı. Taban aylığın onaylanmasının ardından, bir yandan gözler ödeme takvimine çevrilirken diğer yandan maaşlara yapılacak ek ödeme merak ediliyor. Kök aylık ve ek ödeme e-Devlet'ten öğrenilebiliyor. Peki hangi emekli ne kadar alacak? İşte ayrıntılı hesap...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.07.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 06:46
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 zam aldı. Şimdi gözler TBMM'de yapılacak taban aylık düzenlemesine çevrildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNE TBMM'DE İLK ONAY

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

TEKLİF NE ZAMAN YASALAŞACAK?

En düşük emekli aylığına yapılacak zam, TBMM Genel Kurul'da da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından onanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Böylelikle ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan 5,1 milyon emekli için en düşük maaş 23 bin 552 TL'ye çıkacak.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

NASIL HESAPLANIYOR?

Yüzde 17,76'lık zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşına uygulanacak. Zamlı kök aylığa yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme eklenerek emeklinin hesabına yatırılacak.

Örneğin, kök maaşı 40 bin lira olan bir emeklinin aylığı zamla 47 bin 104 liraya yükselirken, ek ödemesi de 1.884 liraya çıkacak. Böylece hesabına her ay toplam 48 bin 988 lira yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

TABAN AYLIK ALANLAR EK ÖDEME ALACAK MI?

En düşük emekli aylığı alanlar için ek ödeme hesabı farklı yapılıyor. Kök maaşları yüzde 17.76 oranında artacak.

Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.

Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.

Ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalanların maaşı hazine desteği ile 23.552 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:

Mevcut Kök Maaş (TL) Mevcut %4 Ek Ödeme (TL) Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL) %17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL) Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL) Ele Geçecek Net Maaş (TL)
12.000 480 12.480 14.696,45 8.855,55 23.552,00
12.500 500 13.000 15.308,80 8.243,20 23.552,00
13.000 520 13.520 15.921,15 7.630,85 23.552,00
13.500 540 14.040 16.533,50 7.018,50 23.552,00
14.000 560 14.560 17.145,86 6.406,14 23.552,00
14.500 580 15.080 17.758,21 5.793,79 23.552,00
15.000 600 15.600 18.370,56 5.181,44 23.552,00
15.500 620 16.120 18.982,91 4.569,09 23.552,00
16.000 640 16.640 19.595,26 3.956,74 23.552,00
16.269 651 16.920 19.924,94 3.627,06 23.552,00
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Zamlı ek ödeme tutarları e-Devlet'e yüklendi. Emekliler, 4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri ekranlarından güncel ek ödeme tutarlarını görüntüleyebiliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

Bu bölümde yer alan "Ek Ödeme Tutarı", memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76 zamlı tutarı gösteriyor.

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını, 26 ile çarparak ise hesaplarına yatacak toplam aylıklarını hesaplayabiliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

Yeni kök aylık ve ek ödeme hesaplaması şu şekilde

e-Devlet'te Ek Ödeme Tutarı Yeni Kök Aylık (Ek ödeme × 25) Yeni Aylık (Kök + Ek Ödeme) (Ek ödeme × 26) 5510 Ek 19 Ödemesi Hesaba Yatırılacak Tutar
1.200 TL 30.000 TL 31.200 TL - 31.200 TL
1.400 TL 35.000 TL 36.400 TL - 36.400 TL
1.600 TL 40.000 TL 41.600 TL - 41.600 TL
1.800 TL 45.000 TL 46.800 TL - 46.800 TL
2.000 TL 50.000 TL 52.000 TL - 52.000 TL
2.200 TL 55.000 TL 57.200 TL - 57.200 TL
2.400 TL 60.000 TL 62.400 TL - 62.400 TL
2.600 TL 65.000 TL 67.600 TL - 67.600 TL
2.800 TL 70.000 TL 72.800 TL - 72.800 TL
3.000 TL 75.000 TL 78.000 TL - 78.000 TL
3.200 TL 80.000 TL 83.200 TL - 83.200 TL
3.400 TL 85.000 TL 88.400 TL - 88.400 TL
3.600 TL 90.000 TL 93.600 TL - 93.600 TL
3.800 TL 95.000 TL 98.800 TL - 98.800 TL
4.000 TL 100.000 TL 104.000 TL - 104.000 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında almaya devam edecek. Kök aylığı 16 bin 920 TL'nin üzerinde olan emeklilerin zamlı maaşları ödeme takvimi kapsamında hesaplarına yatırılacak.

En düşük emekli aylığı alanlar için ise yasal düzenlemenin ödeme tarihine kadar yürürlüğe girmemesi halinde mevcut taban aylık ödenecek. Zam farkı ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklanacak ödeme takvimi doğrultusunda daha sonra hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme onaylandı! Hemen e-Devlet’e bakın! İşte ek ödeme hesabı
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#E DEVLET #EMEKLİ ZAMMI #TBMM