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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

Emekli maaşının 20.000 TL'den 23.552 TL'ye yükselmesinin ardından gözler Meclis'te yapılacak düzenlemeye çevrildi. AK Parti tarafından TBMM'ye teklif sunulurken, emekliler zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli maaşları değişirken emeklilere verilen ek ödeme miktarları da artacak. İşte ödeme takvimi ve kök maaş hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:16 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:49
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve 65 yaş, dul ve yetim maaşı alan vatandaşın beklediği zam oranları belli oldu. Emekliye yüzde 17,76 zam yapılırken, memurlara ise yüzde 13,52 zam yapıldı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler maaşların yatacağı tarihe ve emeklilere yapılan ek ödemelere çevrildi. İşte emekliye ek ödeme ve kök maaş hesabı...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

EMEKLİ VE MEMURA ZAM KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEKLİF TBMM'DE

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. AK Parti söz konusu düzenleme için harekete geçti. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

ARADAKİ FARKI DEVLET ÖDEYECEK

Hükümet, mevcut durumda; 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ve 2026 yılının ilk altı ayı için 66.3 milyar TL etki yaratan en düşük emekli aylığının bütçeye etkisinin analizini yaptı. Yeni zamlar kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan 5.1 milyon kişiyi kapsayacak. 2026 yılının ikinci yarısı için oluşacak etkinin ise 79.3 milyar TL olacağı hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi
Mevcut Kök Maaş (TL) Mevcut %4 Ek Ödeme (TL) Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL) %17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL) Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL) Ele Geçecek Net Maaş (TL)
12.000 480 12.480 14.696,45 8.855,55 23.552,00
12.500 500 13.000 15.308,80 8.243,20 23.552,00
13.000 520 13.520 15.921,15 7.630,85 23.552,00
13.500 540 14.040 16.533,50 7.018,50 23.552,00
14.000 560 14.560 17.145,86 6.406,14 23.552,00
14.500 580 15.080 17.758,21 5.793,79 23.552,00
15.000 600 15.600 18.370,56 5.181,44 23.552,00
15.500 620 16.120 18.982,91 4.569,09 23.552,00
16.000 640 16.640 19.595,26 3.956,74 23.552,00
16.269 651 16.920 19.924,94 3.627,06 23.552,00
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

TEKLİF NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis NATO Zirvesi dolayısıyla bu hafta kapalı olacak.En düşük emekli aylığına yapılacak zam yasa teklifi 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif Meclis tatile çıkmadan, Genel Kurul'da kanunlaşıp, Cumhurbaşkanı tarafından onanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Emekliler maaşlarına ilaveten her ay (vergi iadesi) şeklinde ek ödeme alıyor. Bunun oranı ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor. Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor. Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor. Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

Yüzde 17,76'lık kesinleşen zam oranının ardından; mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak. Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak. Kök maaşı 16.000 TL düzeyinde bulunan emeklilerin yeni kök aylığı ise 753,66 TL'lik ek ödemeyle birlikte 18.841 TL'ye ulaşacak.

Bu tutar kök maaşı daha yüksek olanlarda daha da artacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi
Zamlı Maaş (TL) %4 Güncel Ek Ödeme Tutarı (TL) Bankaya Yatacak Toplam Net Maaş (TL)
25.000 1.000,00 26.000,00
30.000 1.200,00 31.200,00
35.000 1.400,00 36.600,00
40.000 1.600,00 41.600,00
45.000 1.800,00 46.800,00
50.000 2.000,00 52.000,00
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler ek ödemelerini ve kök aylıklarını e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü ödeme takvimine çevrildi. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını farklı tarihlerde hesaplarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları için ise ayrıca ödeme takvimi açıklanacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ MAAŞI