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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye yeni düzenleme ve ek ödeme yolda: İşte kök maaş hesabı ve ödeme takvimi
Emekli maaşının 20.000 TL'den 23.552 TL'ye yükselmesinin ardından gözler Meclis'te yapılacak düzenlemeye çevrildi. AK Parti tarafından TBMM'ye teklif sunulurken, emekliler zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli maaşları değişirken emeklilere verilen ek ödeme miktarları da artacak. İşte ödeme takvimi ve kök maaş hesabı...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:16
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:49