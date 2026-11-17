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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye zam + yüzde 15 refah payı masada! Tarih verildi, işte yeni formül
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye zam + yüzde 15 refah payı masada! Tarih verildi, işte yeni formül
Milyonlarca emekli için gözler bir yandan Ocak 2027 zam oranına diğer yandan da hükümetin yapacağı maaş düzenlemesine çevrildi. SSK ve Bağ-kur emeklileri için TCMB tahminlerinde önemli ipuçları yer alırken, Bakan Şimşek, yaş ve prime dikkat çekerek düzenleme için tarih verdi. Peki emekli maaşı kaç lira olacak? Taban aylık ne kadara yükselecek? Refah payı mı seyyanen zam mı verilecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.11.2026 07:10