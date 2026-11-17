5 BİN TL SEYYANEN ARTIŞ FORMÜLÜ

Erdem, geçtiğimiz hafta Sabah gazetesinde gündeme getirdiği başka bir formülü de hatırlattı. Bu formülde yüzde 10 enflasyon artışına ek olarak 5 bin TL seyyanen zam yapılması öngörülüyor.

Bu hesaplamaya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 10'luk artışla yaklaşık 25 bin 907 TL'ye çıkıyor. Bunun üzerine 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi halinde tutar yaklaşık 30 bin 907 TL'ye, yani 31 bin TL seviyesine ulaşıyor.