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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA ! Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte en güçlü senaryo…
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA ! Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte en güçlü senaryo…
Milyonlarca emekli ve memur haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranlarını öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 12.41'lik zamma ulaştı. Emekli zammı ve memur zammı yüzde kaç olacak? İşte yeni hesap….
Giriş Tarihi: 29.06.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:44