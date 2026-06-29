EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA ! Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte en güçlü senaryo…

6 MİLYON KİŞİYE DESTEK

Mevcut durumda 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ve 2026 yılının ilk altı ayı için 66.3 milyar TL etki yaratan en düşük emekli aylığı temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeden 6 milyona yakın kişinin yararlanması bekleniyor. Bu düzenleme kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan emeklileri kapsayacak. 2026 yılının ikinci yarısı için oluşacak etkiyle birlikte mali yükün toplamda 150 milyar TL'nin üzerine çıkması hesaplanıyor.