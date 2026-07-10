EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

|Mevcut Kök Maaş (TL)
|Mevcut %4 Ek Ödeme (TL)
|Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL)
|%17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL)
|Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL)
|Ele Geçecek Net Maaş (TL)
|12.000
|480
|12.480
|14.696,45
|8.855,55
|23.552,00
|12.500
|500
|13.000
|15.308,80
|8.243,20
|23.552,00
|13.000
|520
|13.520
|15.921,15
|7.630,85
|23.552,00
|13.500
|540
|14.040
|16.533,50
|7.018,50
|23.552,00
|14.000
|560
|14.560
|17.145,86
|6.406,14
|23.552,00
|14.500
|580
|15.080
|17.758,21
|5.793,79
|23.552,00
|15.000
|600
|15.600
|18.370,56
|5.181,44
|23.552,00
|15.500
|620
|16.120
|18.982,91
|4.569,09
|23.552,00
|16.000
|640
|16.640
|19.595,26
|3.956,74
|23.552,00
|16.269
|651
|16.920
|19.924,94
|3.627,06
|23.552,00
|e-Devlet'te Ek Ödeme Tutarı
|Yeni Kök Aylık (Ek ödeme × 25)
|Yeni Aylık (Kök + Ek Ödeme) (Ek ödeme × 26)
|5510 Ek 19 Ödemesi
|Hesaba Yatırılacak Tutar
|1.200 TL
|30.000 TL
|31.200 TL
|-
|31.200 TL
|1.400 TL
|35.000 TL
|36.400 TL
|-
|36.400 TL
|1.600 TL
|40.000 TL
|41.600 TL
|-
|41.600 TL
|1.800 TL
|45.000 TL
|46.800 TL
|-
|46.800 TL
|2.000 TL
|50.000 TL
|52.000 TL
|-
|52.000 TL
|2.200 TL
|55.000 TL
|57.200 TL
|-
|57.200 TL
|2.400 TL
|60.000 TL
|62.400 TL
|-
|62.400 TL
|2.600 TL
|65.000 TL
|67.600 TL
|-
|67.600 TL
|2.800 TL
|70.000 TL
|72.800 TL
|-
|72.800 TL
|3.000 TL
|75.000 TL
|78.000 TL
|-
|78.000 TL
|3.200 TL
|80.000 TL
|83.200 TL
|-
|83.200 TL
|3.400 TL
|85.000 TL
|88.400 TL
|-
|88.400 TL
|3.600 TL
|90.000 TL
|93.600 TL
|-
|93.600 TL
|3.800 TL
|95.000 TL
|98.800 TL
|-
|98.800 TL
|4.000 TL
|100.000 TL
|104.000 TL
|-
|104.000 TL