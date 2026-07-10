Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet'i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet'i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından kök aylıklarla birlikte ek ödeme oranları da yükseldi. Taban aylık için gözler Meclis'e çevrilirken, emekliler maaşlarına ne kadar ek ödem yapılacağını merak ediyor. Kök aylık ve ek ödeme e-Devlet'ten öğrenilebiliyor. Peki hangi emekli ne kadar alacak? İşte ayrıntılı hesap...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 07:27
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve 65 yaş, dul ve yetim maaşı alan vatandaşın beklediği zam oranları belli oldu. Emekliye yüzde 17,76 zam yapılırken, memurlara ise yüzde 13,52 zam yapıldı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler maaşların yatacağı tarihe ve emeklilere yapılan ek ödemelere (vergi iadesi) çevrildi. Peki ek ödeme nasıl hesaplanıyor? Kök aylıkla birlikte emekli maaşı kaç TL'ye çıkıyor? İşte ayrıntılı hesap...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEKLİF TBMM'DE

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. AK Parti söz konusu düzenleme için harekete geçti. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.

Hükümet, mevcut durumda; 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ve 2026 yılının ilk altı ayı için 66.3 milyar TL etki yaratan en düşük emekli aylığının bütçeye etkisinin analizini yaptı. Yeni zamlar kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan 5.1 milyon kişiyi kapsayacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

TEKLİF NE ZAMAN YASALAŞACAK?

En düşük emekli aylığına yapılacak zam yasa teklifi 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif Meclis tatile çıkmadan, Genel Kurul'da kanunlaşıp, Cumhurbaşkanı tarafından onanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Emekliler maaşlarına ilaveten her ay (vergi iadesi) şeklinde ek ödeme alıyor. Bunun oranı ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

NASIL HESAPLANIYOR?

Yüzde 17.76'lık zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak. Kök aylığı 14 bin 774 lira 58 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme ilave edilerek bankaya yatırılacak.

Örneğin, kök aylığı 40 bin lira olan bir SSK emeklisi zam öncesinde 1.600 lira ek ödeme alarak toplam 41 bin 600 lira maaş alıyordu. Temmuz zammıyla kök aylığı 47 bin 104 liraya yükselen emeklinin ek ödemesi de 1.884 liraya çıktı. Böylece hesabına her ay toplam 48 bin 988 lira yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

TABAN AYLIK ALANLAR EK ÖDEME ALACAK MI?

En düşük emekli aylığı alanlar için ek ödeme hesabı farklı yapılıyor. Kök maaşları yüzde 17.76 oranında artacak.

Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak. Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.

Ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalanların maaşı hazine desteği ile 23.552 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap
Mevcut Kök Maaş (TL) Mevcut %4 Ek Ödeme (TL) Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL) %17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL) Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL) Ele Geçecek Net Maaş (TL)
12.000 480 12.480 14.696,45 8.855,55 23.552,00
12.500 500 13.000 15.308,80 8.243,20 23.552,00
13.000 520 13.520 15.921,15 7.630,85 23.552,00
13.500 540 14.040 16.533,50 7.018,50 23.552,00
14.000 560 14.560 17.145,86 6.406,14 23.552,00
14.500 580 15.080 17.758,21 5.793,79 23.552,00
15.000 600 15.600 18.370,56 5.181,44 23.552,00
15.500 620 16.120 18.982,91 4.569,09 23.552,00
16.000 640 16.640 19.595,26 3.956,74 23.552,00
16.269 651 16.920 19.924,94 3.627,06 23.552,00
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Temmuz zammının ardından emeklilerin güncellenen ek ödeme tutarları e-Devlet sistemine yüklendi. SSK emeklileri "4A Emekli Ödeme Bilgileri", Bağ-Kur emeklileri "4B Emekli Ödeme Bilgileri", memur emeklileri ise "4C Emekli Ödeme Bilgileri" ekranından yeni ek ödeme tutarlarını görüntüleyebiliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

Bu bölümde yer alan "Ek Ödeme Tutarı", memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76'lık zamlı tutarı gösteriyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylıklarını, 26 ile çarparak ise önümüzdeki 6 ay boyunca hesaplarına yatırılacak toplam aylıklarını hesaplayabiliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap
e-Devlet'te Ek Ödeme Tutarı Yeni Kök Aylık (Ek ödeme × 25) Yeni Aylık (Kök + Ek Ödeme) (Ek ödeme × 26) 5510 Ek 19 Ödemesi Hesaba Yatırılacak Tutar
1.200 TL 30.000 TL 31.200 TL - 31.200 TL
1.400 TL 35.000 TL 36.400 TL - 36.400 TL
1.600 TL 40.000 TL 41.600 TL - 41.600 TL
1.800 TL 45.000 TL 46.800 TL - 46.800 TL
2.000 TL 50.000 TL 52.000 TL - 52.000 TL
2.200 TL 55.000 TL 57.200 TL - 57.200 TL
2.400 TL 60.000 TL 62.400 TL - 62.400 TL
2.600 TL 65.000 TL 67.600 TL - 67.600 TL
2.800 TL 70.000 TL 72.800 TL - 72.800 TL
3.000 TL 75.000 TL 78.000 TL - 78.000 TL
3.200 TL 80.000 TL 83.200 TL - 83.200 TL
3.400 TL 85.000 TL 88.400 TL - 88.400 TL
3.600 TL 90.000 TL 93.600 TL - 93.600 TL
3.800 TL 95.000 TL 98.800 TL - 98.800 TL
4.000 TL 100.000 TL 104.000 TL - 104.000 TL
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü ödeme takvimine çevrildi. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını farklı tarihlerde hesaplarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları için ise ayrıca ödeme takvimi açıklanacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Hemen e-Devlet’i kontrol edin! Emekli maaşına ek ödeme geliyor: İşte yeni hesap

En düşük emekli maaşı yasası 17 Temmuz'a yetişirse emekliler kabul edilen tutarda maaşlarını alacak. Aksi takdirde Ocak ayında yasalaşan 20 bin TL'lik taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Kalan kısım ise daha sonra duyurulacak takvim ile yatırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ #E DEVLET