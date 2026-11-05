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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti kurmayları, Ocak 2027 zammı için enflasyon farkı ve refah payının yanı sıra, emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen zam yapılmasının planlandığını belirtti. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber canlı yayınında masadaki zam formüllerini, oransal artış ve seyyanen zam ihtimallerini detaylarıyla anlattı. İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2026 07:34
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı Cumhur İttifakı tarafından hazırlanacak kanun teklifine çevrildi.

AK Parti kaynakları bütçe görüşmeleri sonrasına işaret ederken, emeklilere 10-15 bin TL'lik seyyanen zam iddiaları gündeme geldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN TAKVİM NETLEŞİYOR

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre emekli maaşlarına ilişkin düzenleme bütçe görüşmeleri sonrası Meclis'te olacak. Bütçe görüşmelerinin ise 27 Kasım'da bitmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

10-15 BİN TL SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

AK Parti kurmaylarından aktarılan bilgilere göre emeklilere seyyanen zam olabileceği ve bu zammın da 10 bin lira ya da 15 bin lira olabileceği bir çalışmanın olduğu ifade ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tablosunu değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ikinci yarısının artışını belirleyecek 6 aylık TÜFE oranı... Şu anda 4 aylık TÜFE oranı belli. Dün itibarıyla Ekim ayı TÜFE'si de geldi. ilk 4 ayında toplam TÜFE oranı yüzde 8,29 oranında gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında alacakları zamları Temmuz ile Aralık ayındaki 6 aylık TÜFE'ye göre alıyorlar. Şu anda netleşen artış oranları yüzde 8,29 oldu. Buna son 2 aylık TÜFE de ilave edilecek. Biz bunu bir önceki aya göre yüzde 10 civarında gerçekleşir diye tahmin ediyorduk, şu anda yüzde 11 seviyelerinde bir artışa tekabül edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 10'A YAKIN ARTIŞ

Tarkan Zengin, "Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 6,27 oranında şu anda 4 aylık TÜFE'ye göre netleşen artışları var. Orada da yüzde 8 civarında bekliyorduk, yıl sonu itibarıyla yüzde 9 ya da 10'a yakın bir tutar olmasını bekliyoruz" sözleriyle son tabloyu aktardı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

TÜM EMEKLİLERE İLAVE ZAM

Normal enflasyon farkının üzerine refah payı eklenmesinin gündemde olduğunu belirten Tarkan Zengin, "Buna ilave bir artış yapılacağını önce Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Ardından hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında bu artışlara ilaveten bir artış yapılacağını söylediler. Dolayısıyla bu artışın ne olacağı bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, yıl sonuna yetiştirilecek kanuni düzenlemeyle netleşecek" dedi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

İlave zammın kapsamına ilişkin de açıklama yapan Zengin, "Bu artışlar sayıları 17 milyonu aşan emeklimizin tamamına yapılacak. Sanki en düşük emekli maaşı sadece artırılacakmış gibi bir algı oluşuyor. Dolayısıyla bu, tüm emeklilerimize yapılacak bir artıştır" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

MASADAKİ İKİ FORMÜL: ORANSAL MI, SEYYANEN Mİ?

Ocak zammında uygulanabilecek seçenekleri değerlendiren Tarkan Zengin, oransal zam ve seyyanen artış arasındaki farkı anlattı.

Zengin, "Oransal zam dediğimiz, emeklilere yüzdelik dilim ifadesiyle verilen artıştır. Örneğin SSK ve Bağ-Kur için yüzde 8,29, memurlar için yüzde 6,27 kesinleşti; son iki ay eklenecek. Seyyanen dediğimiz ise bir nominal rakamdır; yani 3 bin lira, 5 bin lira gibi rakamlardır." dedi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

Yapılacak artışın yalnızca enflasyon kaynaklı oranla sınırlı kalmayabileceğini belirten Zengin, "Yapılacak artışta oransal zam zaten enflasyon nedeniyle olacak. Ancak bunun yanında oranın tutarı mı artırılacak, yoksa bir miktar oransal, bir miktar seyyanen mi verilecek? Seyyanenin avantajı şudur: Alt gelir grubunda, daha düşük aylık alanlara oransal yansıması daha yüksek olur. Masada bunlar olur, maliyetleri hesaplanır ve nihai çalışma Kabine'de Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulur" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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