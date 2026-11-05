EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Tüm emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! İşte masadaki 2 senaryo

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tablosunu değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ikinci yarısının artışını belirleyecek 6 aylık TÜFE oranı... Şu anda 4 aylık TÜFE oranı belli. Dün itibarıyla Ekim ayı TÜFE'si de geldi. ilk 4 ayında toplam TÜFE oranı yüzde 8,29 oranında gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında alacakları zamları Temmuz ile Aralık ayındaki 6 aylık TÜFE'ye göre alıyorlar. Şu anda netleşen artış oranları yüzde 8,29 oldu. Buna son 2 aylık TÜFE de ilave edilecek. Biz bunu bir önceki aya göre yüzde 10 civarında gerçekleşir diye tahmin ediyorduk, şu anda yüzde 11 seviyelerinde bir artışa tekabül edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.