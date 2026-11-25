Emekliler açısından da çalışma şartı önem taşıyor. Emekli aylığı alan ancak herhangi bir işte çalışmaya devam edenler, çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor. Çalışmayı bıraktıklarında ise diğer şartları da sağlamaları halinde muafiyet hakkı devreye giriyor.

Ayrıca hiçbir geliri bulunmayanlar ile emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için geçen yıl elde ettikleri mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması gerekiyor.