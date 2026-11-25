Emekliler bu şartla tek kuruş ödemeyecek! Ceza zammı var, son 5 gün: İşte örnek hesaplama
Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son tarih giderek yaklaşıyor. 30 Kasım mesai bitimine kadar ödeme yapmayanlara her ay yüzde 3.7 ceza zammı uygulanacak. Belirli şartı taşıyan emekliler ise emlak vergiden muaf tutuluyor. Peki 1 milyon TL değerli bir evin vergisi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödeniyor? Kimler muaf? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.11.2026 11:57