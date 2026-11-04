Emeklilere ay sonuna kadar 35 bin TL fırsatı! İşte banka banka kasım emekli promosyon kampanyaları

Kamu bankalarında emekli promosyonları 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda temel nakit promosyonlar 15-20 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Ek kampanya ve ürün şartlarıyla toplam avantaj ise bazı özel bankalarda 30-35 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Bazı bankalar ise 90 bin TL'ye varan toplam fayda sağlıyor.