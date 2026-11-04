Emeklilere ay sonuna kadar 35 bin TL fırsatı! İşte banka banka kasım emekli promosyon kampanyaları

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık zam oranı netleşen emekliler, emekli promosyon kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emekli, dul ve yetimler için bankalar kesenin ağzını açtı. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka kasım emekli promosyon kampanyaları...
QNB
QNB'de maaş tutarına göre 8.500, 13.500, 16.500 ve 20 bin lira promosyon ödeniyor. Eczane ve market harcamalarına yönelik yıllık 3 bin liraya kadar iade imkanı da bulunuyor.
Bankanın açıkladığı tutarlar şöyle:
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QNB promosyonu
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9.999 TL'ye kadar
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8.500 TL
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10.000-14.999 TL
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13.500 TL
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15.000-19.999 TL
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16.500 TL
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20.000 TL ve üzeri
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20.000 TL