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Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için gözler TBMM'deki bütçe sonrası yapılacak çalışmalara çevrildi. AK Parti kaynakları 10-15 TL ek zamma işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, yaş ve prim günü üzerinden düzenlemeye işaret etti. A Haber'de konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç masadaki senaryoları açıkladı. İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:42
Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı Cumhur İttifakı tarafından hazırlanacak kanun teklifine çevrildi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Refah payı ve seyyanen zam formülleri öne çıkarken emeklilere 10-15 bin TL'lik seyyanen zam iddiaları gündeme geldi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli zammına ilişkin düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Şimşek, düzenlemedeki yaş ve prim ödeme gün sayısına dikkat çekti.

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Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacağını söyleyen Bakan Şimşek, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir." ifadelerini kullandı.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin Mali müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ocak ayında, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre artırılacağını hatırlatan Genç, ekim ayı verisiyle birlikte yüzde 8,29'luk zam oranının şimdiden oluştuğunu söyledi.

Genç, "Ekim sonu emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur %8,29'u cebimizde[3]. Yani kesinleşmiş bir oranımız var[3]. Kesinleşen orana göre mevcut emekli maaşı; en düşük taban dediğimiz 23.552 TL olan emekli maaşı %8,29 zamla 25.504 liraya çıkıyor. Efendim, 25.000 TL olan 27.072 TL, 30.000 TL olan 32.487 TL, 35.000 TL olan 37.901 TL, 40.000 TL olan %8,29 artışla 43.316 liraya çıkmakta" dedi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

EMEKLİLERE 10 BİN-15 BİN TL SEYYANEN ZAM MI GELECEK?

Emeklilerin gündemindeki seyyanen zam beklentisine ilişkin de konuşan Mustafa Genç, farklı tutarların değerlendirildiğini söyledi.

Genç, "Bir seyyanen zam söz konusu. Bu muhtelif oranlarda açıklanıyor; 10.000 ile 15.000 lira arası gibi bir oran uygulanabilir deniliyor. Dolayısıyla bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu tutarların henüz kesinleşmediğini vurgulayan Genç, emekliler açısından gündemde olan bir diğer başlığın ise intibak düzenlemesi olduğunu belirtti.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

İNTİBAK DÜZENLEMESİ BEKLENTİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Emekli aylıkları arasındaki farklılıklara değinen Genç, intibak düzenlemesinin de beklendiğini ifade etti. Genç, "Bu intibak da beklenmekte. Yani maaşlar arasındaki farklılıkların Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı oranda adalet ölçüsünde birbirine yakın bir şekilde seyredeceğini beklemekteyiz." diye konuştu.

Genç, emeklilerin 2027 yılı için yapılacak düzenlemeleri yakından takip ettiğini belirterek açıklamasını, "Göreceğiz, emeklilerimiz de 2027 yılı için bu oranları büyük bir dikkatle beklemekteler." sözleriyle tamamladı.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Asgari ücret zammı için de beklentilerini açıklayan Genç, 40 bin TL'ye işaret etti. Asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL 50 kuruş olduğunu hatırlatan Genç, yüzde 25 ila yüzde 45 zam senaryolarını açıkladı.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Asgari ücretteki artış beklentilerine ilişkin ise Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine dikkat çeken Genç, ekonomistlerin farklı oranlar üzerinde çalıştığını belirterek, "Yani ekonomistlerin oluşturduğu, araştırdığı bazı oranlar var ve Orta Vadeli Program'a göre de tespit edilen yüzde 28,4 gibi, yani yüzde 28 ile yüzde 30 arası bir artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Genç'in paylaştığı hesaplamalara göre, mevcut net asgari ücret üzerinden farklı zam oranları uygulandığında ortaya çıkabilecek tutarlar şöyle:

Zam oranı Senaryoya göre net asgari ücret
Mevcut ücret 28.075,50 TL
Yüzde 25 zam 35.094 TL
Yüzde 30 zam 36.498 TL
Yüzde 35 zam 37.902 TL
Yüzde 40 zam 39.306 TL
Yüzde 45 zam 40.709 TL
Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Öte yandan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, kulislerde konuşulan rakamları açıklarken 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam ihtimaline dikkat çekti.

Emekliye 15 bin TL zam senaryosu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı | Video

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,18 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Karakaş, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının zam oranları açısından belirleyici olacağını söyledi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Merkez Bankası beklenti anketlerine göre kasım ayında yüzde 1,18, aralık ayında ise yüzde 0,97 enflasyon bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde tüm emeklilerin cebinde yüzde 8,28'lik zam oranının garanti olduğunu belirten Karakaş, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,26'lık artışın şimdiden oluştuğunu ifade etti.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Yıl sonu enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,62, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8,56 oranında zam alabileceğini belirtti.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İsa Karakaş, herhangi bir refah payı veya ilave iyileştirme yapılmaması durumunda en düşük emekli maaşının ulaşabileceği rakamı da açıkladı.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Bugün itibarıyla 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 10,62'lik artışla 26 bin 54 TL'ye yükselebileceğini belirten Karakaş, diğer maaş gruplarına ilişkin tahminlerini de paylaştı.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Memur ve memur emeklilerinde bugün itibarıyla 31 bin 527 TL olan en düşük maaşın, yüzde 8,56'lık artışla 34 bin 225 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

En düşük memur maaşının ise mevcut 70 bin 224 TL seviyesinden 76 bin 253 TL'ye yükselebileceğini söyledi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

EMEKLİYE REFAH PAYI MI, SEYYANEN ZAM MI VERİLECEK?

Emeklilerin asıl merak ettiği konunun ilave iyileştirmenin nasıl yapılacağı olduğunu belirten Karakaş, seyyanen zam ve refah payı seçeneklerinin gündemde olduğunu dile getirdi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Kulislerde 65 yaşından küçük ve büyük emekliler ile çalışan ve çalışmayan emekliler arasında farklı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının da konuşulduğunu belirten Karakaş, bu tür bir ayrımın yeni sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

5 MİLYON EMEKLİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

En düşük emekli maaşı uygulamasının hükümet açısından en zor konulardan biri olduğunu ifade eden Karakaş, uygulamanın 2019 yılında 800 bin emekliyi kapsadığını, bugün ise bu sayının 5 milyon 100 bine ulaştığını söyledi.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Çalışan ve çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılmasının daha büyük sorunlara neden olabileceğini belirten Karakaş, 2023 yılında çalışmayan emeklilere verilen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini hatırlattı. İlk etapta yalnızca çalışmayan emeklileri kapsayan uygulamanın, gelen tepkiler üzerine bütün emeklilere genişletildiğini ifade etti.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Karakaş'a göre refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi yapılacaksa bütün emeklileri kapsaması daha adil olacak.

Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

EMEKLİYE 10 BİN TL İLE 15 BİN TL ARASINDA SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

Emeklilerin en önemli taleplerinden birinin seyyanen zam olduğunu belirten Karakaş, AK Parti teşkilatından ve AK Parti ile MHP milletvekillerinden emeklilerin taleplerinin yoğun şekilde dile getirildiğini söyledi.