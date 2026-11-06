Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için gözler TBMM'deki bütçe sonrası yapılacak çalışmalara çevrildi. AK Parti kaynakları 10-15 TL ek zamma işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, yaş ve prim günü üzerinden düzenlemeye işaret etti. A Haber'de konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç masadaki senaryoları açıkladı. İşte ayrıntılar...
Genç'in paylaştığı hesaplamalara göre, mevcut net asgari ücret üzerinden farklı zam oranları uygulandığında ortaya çıkabilecek tutarlar şöyle:
|Zam oranı
|Senaryoya göre net asgari ücret
|Mevcut ücret
|28.075,50 TL
|Yüzde 25 zam
|35.094 TL
|Yüzde 30 zam
|36.498 TL
|Yüzde 35 zam
|37.902 TL
|Yüzde 40 zam
|39.306 TL
|Yüzde 45 zam
|40.709 TL