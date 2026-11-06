Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? Bakan Şimşek sinyali verdi: İşte masadaki rakamlar

EMEKLİLERE 10 BİN-15 BİN TL SEYYANEN ZAM MI GELECEK?

Emeklilerin gündemindeki seyyanen zam beklentisine ilişkin de konuşan Mustafa Genç, farklı tutarların değerlendirildiğini söyledi.

Genç, "Bir seyyanen zam söz konusu. Bu muhtelif oranlarda açıklanıyor; 10.000 ile 15.000 lira arası gibi bir oran uygulanabilir deniliyor. Dolayısıyla bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu tutarların henüz kesinleşmediğini vurgulayan Genç, emekliler açısından gündemde olan bir diğer başlığın ise intibak düzenlemesi olduğunu belirtti.