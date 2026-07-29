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Emekliye 30 bin lira nakit promosyon: Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel emekli promosyon kampanyaları
Emekliye 30 bin lira nakit promosyon: Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte güncel emekli promosyon kampanyaları
Emekli maaşı zamlarının belli olmasının ardından bankaların promosyon ödemeleri için yaptıkları kampanyalar merak ediliyor. Yeni emekli olanlar ya da maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler banka promosyonu kampanyaları için ödenecek tutarları hesaplıyor. Bazı bankalarda promosyon ödemesi 30 bin liraya kadar çıkıyor. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası ne kadar ödeme yapıyor? Şartları neler? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:36