2027 emekli maaşı zammı için çalışmalar sürerken milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni formüller gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını açıklarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ve düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını bildirdi. Masadaki seçenekler arasında prim günü ve yaşa göre kademeli refah payı, 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam ve düşük maaş alan emeklilere özel iyileştirme bulunuyor. İşte detaylar...