SGK'dan aylık alan yaklaşık 17 milyon 860 bin kişinin 16 milyon 74 bininin maaşı 50 bin TL'nin altında bulunuyor. Yaklaşık 12 milyon 859 bin emeklinin ise 40 bin TL'nin altında aylık aldığı belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemede özellikle düşük ve orta seviyede maaş alan emeklilerin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. Gündemdeki formüllerden birinde bu gruba prim günü ve yaş kriterlerine göre kademeli refah payı verilmesi, ayrıca 5 bin TL'ye kadar seyyanen artış yapılması bulunuyor.