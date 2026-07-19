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Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin komisyon başvurularında, süreçleri daha etkin ve planlı yürütmek amacıyla, e-devlet üzerinden hizmet veren engelli araç ithal sistemi (EAİS) kapsamında geliştirilen randevu sistemini uygulamaya aldı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:08
Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin komisyon başvurularında sürecin daha hızlı, planlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) kapsamında geliştirilen randevu sistemi, e-Devlet üzerinden hizmet verecek.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için dijital uygulamaların geliştirilmeye devam edildiği belirtildi.

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Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlar, belirlenen şartlar doğrultusunda gümrük vergilerinden muaf şekilde özel tertibatlı araç ithal edebiliyor.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Bu kapsamda Engelli Komisyonları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere yönelik başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alınıyor.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

KOMİSYON İŞLEMLERİNDE RANDEVU ZORUNLULUĞU DÖNEMİ

Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının düzenli şekilde planlanması ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla geliştirilen randevu sistemi, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Yeni sistemle birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular üzerinden gerçekleştirilecek.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanırken, başvuru sahipleri kendilerine uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecek.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

AMAÇ SÜREÇLERİ HIZLANDIRMAK VE BEKLEME SÜRELERİNİ AZALTMAK

Ticaret Bakanlığı, yeni randevu uygulamasıyla Engelli Komisyonlarının çalışmalarının daha düzenli yürütülmesini, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini ve vatandaşların işlem sürelerinin kısaltılmasını hedefliyor.

Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi

Bakanlık, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla dijital hizmet uygulamalarını geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #E DEVLET