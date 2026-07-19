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Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi
Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı EAİS sistemini güncelledi
Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin komisyon başvurularında, süreçleri daha etkin ve planlı yürütmek amacıyla, e-devlet üzerinden hizmet veren engelli araç ithal sistemi (EAİS) kapsamında geliştirilen randevu sistemini uygulamaya aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:08