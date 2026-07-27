Ev kiralayacaklar dikkat! Komisyon tuzağına düşmeyin: Uzman isimden kritik uyarı...

ARZ YÜKSEK OLURSA EV SAHİBİ ÖDER

Konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Selvi, "Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır" açıklamasında bulunarak şunları kaydetti:

Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz-talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arz da yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.