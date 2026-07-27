Ev kiralayacaklar dikkat! Komisyon tuzağına düşmeyin: Uzman isimden kritik uyarı...
Türkiye'de gün içinde çok sayıda ev kiralanıyor. Yeni bir eve geçmek isteyen kiracılar belli bir maliyete katlanmak zorunda kalıyor. Ev kiralamak isteyen kiracı, kira, depozito ve emlak komisyonu ödemekle yükümlü. Emlakçılar ise neredeyse bir kira bedeli kadar komisyon istiyor. Peki, bu durum yasal mı? Uzman isim milyonlarca kiracı için konunun detaylarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:22