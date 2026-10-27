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Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Gayrimenkul sahipleri için 1 Kasım'da başlayacak ödeme süreci 30 Kasım'a kadar devam edecek. Gecikme yaşanması halinde aylık yüzde 3,7 zam uygulanacak. Peki 1 milyon TL değerli bir evin vergisi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödeniyor? Kimler muaf olabilir? İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:08
Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Türkiye'de gayrimenkul sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödeme süreci başlıyor. 1 Kasım'da başlayacak ödeme süreci 30 Kasım'a kadar sürecek.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi; konut, arsa, işyeri ve arazi sahiplerinden yılda iki taksit halinde tahsil ediliyor.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsıyor. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştiriliyor. Süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girebiliyor.

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Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Vergisini zamanında ödemeyen vatandaşlar için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Örneğin 6 bin liralık bir emlak vergisi borcunun süresinde ödenmemesi halinde, ilk ay sonunda borç tutarı gecikme faiziyle birlikte 6 bin 222 liraya yükselecek.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek de yapılabiliyor.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

ARTIŞ ORANI DA DEĞİŞTİ

2026 yılı için belirlenen bina ve arazi vergi değerlerinde önemli artışlar da gündeme geldi. Yapılan düzenlemeyle Emlak Vergisi Kanunu'nda da önemli bir değişikliğe gidildi.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Mevcut uygulamada emlak vergisi, yeni rayiç bedellerin belirlendiği yılı takip eden ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyordu.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Artık mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Bu 4 yıllık dönem içinde 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yeniden değerleme oranının tamamı kadar zam yapılacak.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını farklı kanallar üzerinden yatırabiliyor. Ödeme işlemleri; belediyelerin vezneleri, belediyelerin resmi internet siteleri, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Ayrıca EFT, havale ve kredi kartı seçenekleri de kullanılabiliyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "İnternet Vergi Dairesi" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

KİMLER ÖDEYECEK?

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların vergi mükellefiyeti bu yıl itibarıyla başladı. Böylece mevcutta gayrimenkulü bulunanlar ile geçen yıl yeni bir gayrimenkul satın alanlar, bu yıl vergi ödeyecek.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

ÖDEMELER NEREYE?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin çevrimiçi hizmetlerinden öğrenebilir.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de emlak vergisi çevrimiçi olarak ödenebilir.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

KİMLER MUAF OLABİLİR?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların (emekliler), gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

5 ADIMDA KONTROL EDİN!

1- Belediyeden veya e-belediye sisteminden 2025 taşınmaz vergi değerini öğrenin.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

2- 2026 yılı için kullanılan asgari arsa/arazi metrekare birim değerini kontrol edin.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

3- Taşınmazın yüzölçümü, arsa payı, bina sınıfı ve kullanım türünün doğru olup olmadığını inceleyin.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

4- 2026 normal vergi değerinin nasıl hesaplandığını belediye kaydından teyit edin.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

5- Normal 2026 değeri tavanı aşıyorsa belediyenin tavan değeri uygulayıp uygulamadığını kontrol edin.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

ÖRNEK HESAPLAMA

Evin 2025 yılı emlak vergi değeri: 1 milyon TL. Bu değerin binde 2'si: 2 bin TL. Kültür payı (yüzde 10): 200 TL. Ödenecek vergi: 2 bin 200 TL.

Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama

Evin 2026 yılı emlak vergi değeri: 3 milyon TL. Bu değerin binde 2'si: 6 bin TL. Kültür payı (yüzde 10): 600 TL. Ödenecek vergi: 6 bin 600 TL (Büyükşehirde yer alan bir konut için).

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMLAK VERGİSİ #GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI #E DEVLET