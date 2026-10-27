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Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama
Ev ve arsa sahipleri bu tarihe dikkat! Emlak vergisinde 2. taksit dönemi başlıyor: İşte örnek hesaplama
2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Gayrimenkul sahipleri için 1 Kasım'da başlayacak ödeme süreci 30 Kasım'a kadar devam edecek. Gecikme yaşanması halinde aylık yüzde 3,7 zam uygulanacak. Peki 1 milyon TL değerli bir evin vergisi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödeniyor? Kimler muaf olabilir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:08