Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatlarında Fed'in faiz kararı sonrasında hareketlilik sürüyor. Politika faizinde 3 yıl sonra gelen 25 baz puanlık artışın ardından sert düşen değerli metaller ardından yükseldi. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası piyasalarda son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:13 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 08:31
Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

Altın fiyatlarında sert hareketler yaşanmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının yüzde 2'nin üzerinde düşerek 4.243 dolara gerileyen ons altın, yatırımcıların para politikasına ilişkin yeni mesajları değerlendirmesiyle Perşembe günü yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

PİYASALARDA FED ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (FED) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75-4 aralığına yükseltti. Fed, Çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda ilave faiz artışlarının gelebileceğinin sinyalini verdi. Güncellenen ekonomik projeksiyonlara göre 18 politika yapıcının 16'sı yıl sonuna kadar en az bir 25 baz puanlık faiz artışı daha bekliyor. İki politika yapıcının ise faizlerin mevcut seviyede kalmasını öngördüğü aktarıldı.

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

PETROLDEKİ HAREKET ALTINI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatlarında önceki gün başlayan yükselişin ivme kaybetmesi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberlerin arz kesintisi endişelerini azaltmasıyla önceki seanstan gelen kayıplarını genişletti.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Petrol fiyatları izlenmesi gereken önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ederse, en azından orta vadede altın fiyatlarının yükselmesini destekleyebilir. Bu gerçekleşene kadar altının belirli bir bantta hareket etmesini bekliyorum" dedi.

Wong, altındaki mevcut yükselişin büyük ölçüde teknik faktörlerden kaynaklandığını ve Fed'in şahin mesajının piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

ALTIN SERT DÜŞÜŞ SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Karar öncesinde yükselişte olan ons altın, Fed'in faiz artışının ardından yüzde 2'nin üzerinde düşerek 4.243 dolara geriledi. Spot altın, 01.49 GMT itibarıyla yüzde 1,1 artışla 4 bin 310,49 dolar seviyesine çıktı. Altın, Çarşamba günü yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içindeki yatırımcıların yakından takip ettiği gram altında da benzer tablo oluştu. Karar öncesinde yüzde 1,4 yükselişle 6.812 TL seviyesinde bulunan gram altın faiz kararı sonrası 6.642 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde ise 6758 TL'ye kadar yükseldikten sonra 6.700 TL'nin üzerinde dengeledi.

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Değerli metallerde altındaki yükselişe diğer metaller de eşlik etti.

Spot gümüş yüzde 1,4 artışla 63,83 dolara yükseldi. Platin yüzde 1,6 değer kazanarak 1.780,55 dolara çıkarken, paladyum yüzde 2 yükselerek 1.295 dolara ulaştı.

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

ALTINDA KRİTİK DESTEK 4 BİN 230 DOLAR

Ons altının teknik görünümünde 4 bin 230 dolar seviyesi, yükseliş ve düşüş senaryolarını birbirinden ayıran önemli bölge olarak değerlendiriliyor. Altının bu destek üzerinde tutunması ve ardından 4 bin 420 ile 4 bin 450 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketin 4 bin 520 ve 4 bin 700 dolar seviyelerine doğru ilerleyebileceği belirtiliyor.

4 bin 700 dolar seviyesi ise daha uzun vadeli görünüm açısından önemli bir teknik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 880, 5 bin 130 ve 5 bin 460 dolar seviyeleri sırasıyla takip edilebilecek bölgeler arasında bulunuyor.

Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

4 BİN 230 DOLARIN ALTINDA RİSK ARTABİLİR

Aşağı yönlü senaryoda ise 4 bin 230-4 bin 240 dolar bölgesinin kaybedilmesi, altındaki kısa vadeli görünümün zayıflamasına neden olabilecek gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu bölgenin altında 4 bin 120-3 bin 960 dolar aralığı gündeme gelebilir. Daha derin bir düzeltmede ise 3 bin 500-3 bin 400 dolar bölgesi uzun vadeli teknik destek alanı olarak izlenebilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FED #GRAM ALTIN #ALTIN FİYATLARI