Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları

ALTINDA KRİTİK DESTEK 4 BİN 230 DOLAR

Ons altının teknik görünümünde 4 bin 230 dolar seviyesi, yükseliş ve düşüş senaryolarını birbirinden ayıran önemli bölge olarak değerlendiriliyor. Altının bu destek üzerinde tutunması ve ardından 4 bin 420 ile 4 bin 450 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketin 4 bin 520 ve 4 bin 700 dolar seviyelerine doğru ilerleyebileceği belirtiliyor.

4 bin 700 dolar seviyesi ise daha uzun vadeli görünüm açısından önemli bir teknik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 880, 5 bin 130 ve 5 bin 460 dolar seviyeleri sırasıyla takip edilebilecek bölgeler arasında bulunuyor.