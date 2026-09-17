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Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları
Gram altın faiz darbesine direniyor! Sert kayıp sonrası yükseldi: İşte Fed sonrası altın fiyatları
Altın ve gümüş fiyatlarında Fed'in faiz kararı sonrasında hareketlilik sürüyor. Politika faizinde 3 yıl sonra gelen 25 baz puanlık artışın ardından sert düşen değerli metaller ardından yükseldi. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 08:31