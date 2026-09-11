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Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları
Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları
ABD'den gelen kritik ÜFE verisiyle yönünü aşağı çeviren altın ve gümüş fiyatlarında gözler bugün saat 15.30'da açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesinde yatay seyrini sürdüren değerli metaller haftalık kayba doğru ilerliyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 08:39