Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

ABD'den gelen kritik ÜFE verisiyle yönünü aşağı çeviren altın ve gümüş fiyatlarında gözler bugün saat 15.30'da açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesinde yatay seyrini sürdüren değerli metaller haftalık kayba doğru ilerliyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 08:39
Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Jeopolitik risklerin yumuşaması ve Fed faiz kararına ilişkin ABD'den gelen olumlu sinyaller ile Ağustos ayında yükselişe geçen altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve kritik veriler ile yönünü terse çevirdi. ABD'de açıklanan ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin ardından sert gerileyen altın fiyatları, kritik enflasyon verileri öncesinde yatay seyrini sürdürüyor.

Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞE İLERLİYOR

Dünkü işlemlerde yüzde 2'ye yakın kayıp yaşayan ons altın haftanın son işlem gününe yükseliş eğilimiyle başladı. Yeni günde 4.336 dolardan fiyatlanan ons altın geçen cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,12 değer kaybına doğru ilerliyor.

Böylece değerli metal 3 haftalık düşüş serisini sürdürmeye hazırlanıyor.

Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

6.860 liradan 6.742 liraya kadar gerileyen gram altın ise yeni güne 6.774 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Altının gramı haftalık olarak ise yüzde 1,72'lik kayba doğru ilerliyor.

Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

Çeyrek altın 11 bin 90 TL'den, yarım altın 22 bin 180 TL'den ve Cumhuriyet altını ise 45 bin 740 TL'den satılıyor.

Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

GÖZLER ABD TÜFE VERİSİNDE

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi de Fed'in faiz politikasına ilişkin fiyatlamalarda etkili oldu.

Perşembe günü açıklanan verilerde, nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ağustos ayında yüzde 0,4 arttığı görüldü. Temmuz ayındaki yüzde 0,1'lik artış da yukarı yönlü revize edildi.

Verinin ardından yatırımcıların Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentilerini artırmasıyla gerileyen altın piyasasında gözler bugün TSİ 15.30'da ABD'de açıklanacak ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

TÜFE'nin yüksek kalması veya beklentileri aşması halinde "şahin Fed" beklentisinin güçlenebileceği ve bunun altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Gram altın için 15.30 alarmı! 3 haftalık seri bozulacak mı? İşte çeyrek yarım, tam altın fiyatları

"ALTIN ÜZERİNDE İLAVE BASKI OLUŞTURABİLİR"

Exness Finansal Piyasalar Başstratejisti Wael Makarem, ABD'den gelecek enflasyon verisinin piyasalar açısından önemine dikkat çekti.

Makarem, "Beklentilerin üzerinde gelecek daha güçlü bir veri, birkaç faiz artışı yapılması yönündeki görüşü güçlendirebilir. Bu durum Hazine tahvil getirilerini ve doları yukarı çekerek altın üzerinde ilave baskı oluşturabilir" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #CUMHURİYET ALTINI #FED #TÜFE #ALTIN FİYATLARI