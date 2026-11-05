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Gram altın ve gümüşte "Trump kaybetti" rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

ABD ara seçimlerinde Demokratların zafer kazanmasının ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini geri plana itmesiyle altın ve gümüş kayıplarını fazlasıyla telafi etti. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:13 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 08:19
Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, dolar ve ABD tahvil getirilerinde düşüşe neden olurken altına talebi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri saldırı ihtimalini düşük gösteren açıklamaları da piyasalardaki jeopolitik endişeleri hafifletti.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

ALTINDA SEÇİM COŞKUSU

Uluslararası piyasalarda spot altın yüzde 1,8 değer kazanarak ons başına 4.136,43 dolar seviyesine çıktı. Gün içerisinde en yüksek 4.146,90 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.057,92 dolar olarak kaydedildi. Bir önceki gün 4.063,92 dolar seviyesinde bulunan ons altın, yükselişini sürdürüyor.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ise yüzde 1,84 artışla 6.656,07 TL seviyesine yükseldi. Gün içerisinde 6.672,86 TL'yi gören gram altının en düşük seviyesi 6.527,05 TL oldu. Bir önceki gün 6.535,70 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6.650 TL eşiğini geride bıraktı.

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Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altındaki yükselişin ardından diğer altın türlerinde de fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Çeyrek altın yüzde 1,84 artışla 10.882,67 TL'ye yükselirken yarım altın 21.765,34 TL seviyesine çıktı.

Has altın da yüzde 1,84 yükselişle 6.622,79 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Ziynet altın 43.397,55 TL'den işlem görürken Cumhuriyet altınının fiyatı 43.951 TL'ye ulaştı. Ata altın 44.165,23 TL, iki buçuk altın 106.101,08 TL seviyesinde bulunuyor.

Gremse altın 106.819,75 TL, beşli altın ise 215.599,49 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,1 artışla 53,34 dolara yükselirken, gram gümüş 85 TL'ye yükseldi

Platin yüzde 1,7 değer kazanarak 1.525,78 dolara çıktı. Spot paladyum yüzde 1,7 artışla 1.024,51 dolara, paladyum vadeli işlemleri ise yüzde 1,6 yükselişle 1.020,25 dolara ulaştı.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

DOLAR VE PETROLDEKİ DÜŞÜŞ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Demokratların seçim zaferinin Trump yönetimi açısından siyasi bir gerileme olarak değerlendirilmesi, ABD tahvil piyasasında ve dolarda satış baskısını artırdı. ABD tahvil getirileri farklı vadelerde gerilerken, dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 101,31 seviyesine indi.

Tahvil getirilerindeki düşüş altın fiyatlarını destekliyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil getirilerinin gerilediği dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale geliyor. Doların zayıflaması ise altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getiriyor.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Brent petrolün çarşamba günü ekim ayının başından bu yana ilk kez 100 doların altına gerilemesi de piyasalardaki gelişmeler arasında yer aldı.

Trump'ın seçim yenilgisinin ardından İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini geri plana itmesi, savaşın daha fazla tırmanacağı ve enerji arzında yeni kesintiler yaşanacağı endişelerini azalttı.

Altındaki toparlanma, aylardır devam eden düşüşün ardından en güçlü yükseliş hareketi olarak öne çıktı. Ancak ons altın, ABD-İran savaşının şubat ayı sonunda başlamasından önceki seviyelerinin hâlâ yüzde 20'den fazla altında bulunuyor.

Savaşın enerji maliyetlerini yükselterek enflasyonu artırması, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirmiş ve faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

ANZ analistleri, ABD'de oluşan yeni siyasi dengelerin Trump'ın planladığı vergi indirimleri ve harcama politikalarını sınırlayabileceği beklentisinin tahvil piyasasını da desteklediğini belirtti.

Ancak analistler, kamu borçlanmasının son bir yılda altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti. Mali genişlemenin sınırlandırılması durumunda, altının uzun vadeli cazibesini destekleyen faktörlerden birinin zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Gram altın ve gümüşte Trump kaybetti rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Altın yatırımcıları şimdi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Açıklanacak verinin ekonomik görünüm ve faiz politikası hakkında yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Enflasyonun yavaşladığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmesi için daha fazla alan oluşturabilir. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde altın fiyatlarının bundan destek bulabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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