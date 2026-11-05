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Gram altın ve gümüşte 'Trump kaybetti' rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Gram altın ve gümüşte "Trump kaybetti" rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
ABD ara seçimlerinde Demokratların zafer kazanmasının ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini geri plana itmesiyle altın ve gümüş kayıplarını fazlasıyla telafi etti. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 08:19