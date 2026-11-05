Gram altın ve gümüşte "Trump kaybetti" rallisi! İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Brent petrolün çarşamba günü ekim ayının başından bu yana ilk kez 100 doların altına gerilemesi de piyasalardaki gelişmeler arasında yer aldı.

Trump'ın seçim yenilgisinin ardından İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini geri plana itmesi, savaşın daha fazla tırmanacağı ve enerji arzında yeni kesintiler yaşanacağı endişelerini azalttı.

Altındaki toparlanma, aylardır devam eden düşüşün ardından en güçlü yükseliş hareketi olarak öne çıktı. Ancak ons altın, ABD-İran savaşının şubat ayı sonunda başlamasından önceki seviyelerinin hâlâ yüzde 20'den fazla altında bulunuyor.

Savaşın enerji maliyetlerini yükselterek enflasyonu artırması, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirmiş ve faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu.