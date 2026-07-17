Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

BofA stratejistleri "3.702 dolar civarındaki %50'lik geri çekilmeye doğru bir düşüşten önce 4.325-4.500 dolara doğru bir toparlanma gelebilir. 4.000 doların altında mütevazı birikim yapılmasını tercih ediyoruz. Ancak aşağı yönlü riskler devam ediyor. Bu nedenle 3.700-3.600 dolar alanında ekleme yapılmalı. 3.450-3.250 dolar alanında ise tam tahsis yapılmalı." analizini yapıyor.