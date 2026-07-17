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Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

ABD-İran arasındaki gerilim ve FED faiz artışı baskısıyla karşı karşıya kalan altın fiyatları güvenilir liman özelliğini giderek kaybetti. Ons altın, yumuşayan ABD enflasyon verilerine rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 gerileyerek son altı haftanın en sert düşüşüne yöneldi. Gram altın ve çeyrek altında ilk defa düğün zamanı bu kadar düşüş yaşanıyor. Bankacılık devi ise daha fazla düşüş uyarısında bulundu. İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 08:48
Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

2026 yılına rekor yükselişlerle başlayan altın fiyatları, savaş ve faiz baskısı nedeniyle güvenilir liman özelliğini giderek kaybediyor. Yumuşayan ABD enflasyon verilerine rağmen sarı metal son 6 haftanın en kötü performansını gerçekleştirme yoluna girdi.

Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN 6 HAFTANIN EN SERT DÜŞÜŞÜNE HAZIRLANIYOR

Altın fiyatları cuma günü hafif yükselse de, ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle artan enflasyon endişeleri ve ABD'de faizlerin yükselebileceği beklentisi nedeniyle haftayı yaklaşık yüzde 3,2'lük gerileme ile son altı haftanın en sert kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

4 bin doların altına düşen ons altın Asya işlemlerinin ilk bölümünde yüzde 0,5 yükselerek 3.988,57 dolara kadar toparlasa da tepki kalıcı olmadı. Sarı metal ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesine rağmen güvenli liman talebinin altını yukarı taşıyamadı.

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Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altına küresel talebin azalması gram altını da etkiliyor. Haftanın son işlem gününde 6.042 TL'den işlem gören gram altın kritik eşikte fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram altın haftalık bazda ise yüzde 3'e yakın bir kayba yönelmiş konumda.

Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN İLK KEZ DÜĞÜN ZAMANI BU KADAR DÜŞTÜ

Spot piyasanın yanı sıra sert düşüş kuyumcularda da yaşanıyor. Düğün zamanı genellikle yükselen altın fiyatlarında yaşanan düşüş şaşırtıyor. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6.084 TL'ye kadar gerilerken, çeyrek altın 10 bin TL'nin altında 9.920 TL'den işlem görüyor. Yarım altın ise 19.870 TL'den satılıyor.

Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Gümüş fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve faiz artırımı beklentilerini canlı tutmasıyla baskı altında kaldı. 56 doların altında işlem gören ons gümüş, haftayı yüzde 7'nin üzerinde kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Gram gümüş ise 83 TL'ye geriledi.

Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

BOFA'DAN DÜŞÜŞ BİTMEDİ UYARISI

Bank of America teknik stratejistleri altının yıl başından bu yana yaşadığı düzeltmenin çok daha ileri gidebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Stratejistler, 1980 ve 2011'deki büyük zirvelerin ardından yaşanan yıkıcı ayı piyasalarıyla paralellikler kuruyor.

Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

BofA stratejistleri "3.702 dolar civarındaki %50'lik geri çekilmeye doğru bir düşüşten önce 4.325-4.500 dolara doğru bir toparlanma gelebilir. 4.000 doların altında mütevazı birikim yapılmasını tercih ediyoruz. Ancak aşağı yönlü riskler devam ediyor. Bu nedenle 3.700-3.600 dolar alanında ekleme yapılmalı. 3.450-3.250 dolar alanında ise tam tahsis yapılmalı." analizini yapıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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