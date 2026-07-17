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Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları
Gram altına güven kalmadı! Düğün zamanı ilk kez bu kadar düştü... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları
ABD-İran arasındaki gerilim ve FED faiz artışı baskısıyla karşı karşıya kalan altın fiyatları güvenilir liman özelliğini giderek kaybetti. Ons altın, yumuşayan ABD enflasyon verilerine rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 gerileyerek son altı haftanın en sert düşüşüne yöneldi. Gram altın ve çeyrek altında ilk defa düğün zamanı bu kadar düşüş yaşanıyor. Bankacılık devi ise daha fazla düşüş uyarısında bulundu. İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 08:48