Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı'da son rakamlar
Son üç ayı aşkın dönemin en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında gözler bir kez daha Fed'e çevrildi. Faiz kararı öncesinde baskıya rağmen ons altın ve gümüş kritik eşiklerde tutunmayı sürdürüyor. Gram altın ise 6.500 TL'ye yakın fiyatlanıyor. Peki altında yeni trend ne olacak? Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? İşte piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 07:44