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Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı'da son rakamlar

Son üç ayı aşkın dönemin en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında gözler bir kez daha Fed'e çevrildi. Faiz kararı öncesinde baskıya rağmen ons altın ve gümüş kritik eşiklerde tutunmayı sürdürüyor. Gram altın ise 6.500 TL'ye yakın fiyatlanıyor. Peki altında yeni trend ne olacak? Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? İşte piyasalarda son durum...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 07:44
Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

Piyasalarda gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki gün süren toplantının ardından kararını bugün yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00) açıklayacak. Fed başkanı Kewin Warsh'ın enflasyona ve piyasaların yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı fiyatlamasına rağmen bugünkü FOMC toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.

Piyasa, aralık ayında yeni bir faiz artırımı olasılığına yüzde 80'in üzerinde ağırlık veriyor.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

FED BAŞKANININ MESAJLARI YAKINDAN İZLENECEK

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bu hafta zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Faizlerin sabit tutulması halinde bile merkez bankasının enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını yatırımcılara göstermesi gerekiyor.

Bu nedenle piyasalarda yalnızca faiz kararı değil, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin vereceği mesajlar da önem taşıyor. Özellikle yıl sonuna yönelik faiz beklentileri, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

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Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

ALTIN FİYATLARINDA FED BASKISI

Altın fiyatları, son üç ayın en düşük seviyelerinden toparlanmasının ardından doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons altın Fed faiz kararı öncesinde gününe düşüş eğilimi başladı.

4.000 dolar eşiğinde tutunmaya devam eden değerli metal, ons altın 4.042 dolarda seyrini sürdürüyor..

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Kritik karar öncesinde gram altın ise 6.500,614 TL seviyesindeki önceki kapanışının altına indi. Günün ilk saatlerinde 6.522,973 TL'ye kadar yükselen gram altın daha sonra 6.478,30 TL seviyesine kadar geriledi. Güncel olarak ise 6.481,466 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10.597,20 TL, yarım altın 21.194,39 TL ve ziynet altın 42.259,16 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 43.434 TL seviyesinde.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın 6.441,23 TL alış ve 6.520,61 TL satış fiyatıyla işlem görürken çeyrek altın 10.552 TL alış ve 10.628 TL satış seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 21.104 TL alış ve 21.249 TL satış, tam altın ise 42.078 TL alış ve 42.362 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

FED'İN FAİZ KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Faiz getirisi sağlamayan altın, faizlerin düşük kaldığı dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebiliyor. Bu nedenle faizlerin sabit tutulması beklentisi altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte yatırımcılar, yıl sonundan önce olası bir faiz artışı ihtimalini de değerlendirmeye devam ediyor. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini canlı tutması, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikaya ilişkin belirsizliği artırıyor.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

ORTA DOĞU GERİLİMİ DOLARA TALEBİ ARTIRIYOR

Orta Doğu'daki gerilimler de piyasalardaki oynaklığı artıran unsurlar arasında yer alıyor. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin durmasının ardından bölgedeki riskler gündemdeki yerini korurken, Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol pompalama istasyonları ve havaalanlarına yönelik saldırılar düzenlediği bildiriliyor. Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail ile olası yeni bir çatışmaya hazırlandığı aktarılıyor.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

ALTINDA 4.000 DOLAR DESTEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Teknik görünümde altın fiyatları, son düşüşün ardından kısa vadede zayıf seyrini sürdürüyor. Fiyatın saatlik grafikteki 200 saatlik hareketli ortalamanın altında kalması, baskının henüz ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

MACD ve RSI göstergelerinde toparlanma sinyalleri görülmeye başlansa da mevcut görünüm, şimdilik kısa vadeli bir tepki yükselişine işaret ediyor. 4.000 dolar seviyesi ana destek olarak izlenirken, fiyatın bu seviyenin altına gerilemesi düşüş riskini artırabilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.065-4.075 dolar bandı ilk direnç bölgesi, 4.100 dolar seviyesi de sonraki önemli direnç olarak öne çıkıyor.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

ALTIN İÇİN 3900 DOLAR UYARISI

Capital Street FX, yaptığı değerlendirmede ABD dolarının son günlerin en yüksek seviyelerine yakın seyretmesinin ve Fed'in para politikasına yönelik beklentilerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kuruluş, ons altında 3900 doların altına inilmesi halinde 3800 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini paylaştı. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4122 ve 4220 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkacak.

Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ

Türkiye'de gram altın fiyatını takip eden yatırımcılar açısından ons altındaki hareket tek başına belirleyici değil. Dolar/TL kurundaki değişim de gram altın fiyatına doğrudan etki ediyor. Kurun yükselmesi, ons altındaki düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabilirken kurdaki gerileme, uluslararası piyasalardaki yükselişin etkisini azaltabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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