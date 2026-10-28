Gram altında 21.00 alarmı! Fed sonrası yeni rota ne olacak? İşte Kapalıçarşı’da son rakamlar

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Kritik karar öncesinde gram altın ise 6.500,614 TL seviyesindeki önceki kapanışının altına indi. Günün ilk saatlerinde 6.522,973 TL'ye kadar yükselen gram altın daha sonra 6.478,30 TL seviyesine kadar geriledi. Güncel olarak ise 6.481,466 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10.597,20 TL, yarım altın 21.194,39 TL ve ziynet altın 42.259,16 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 43.434 TL seviyesinde.