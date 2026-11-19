Ama bu düşük fiyatlara kanıp da "Nasıl olsa altın fiyatları yükselmiyor, artık düşüyor" diye altın borçlanmak isteyen vatandaşlarımız olabilir. Dikkat etsinler. Bu düşük seyir 40 yılda bir yaşanıyor. Her zaman bu şekilde olacak diye bir şey yok.