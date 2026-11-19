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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altında 6 bin TL alarmı! Son 14 ayın dibinde, daha sert düşüş uyarısı geldi
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altında 6 bin TL alarmı! Son 14 ayın dibinde, daha sert düşüş uyarısı geldi
FED yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve güçlenen dolarla düşüşe geçen altın fiyatları, Fed'in faiz artışlarına kapıyı açık bırakan tutanaklarının ardından son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 3700 doların altına sarkarken, gram altın ise kritik 6.000 TL eşiğinin altına geriledi. Analistlerden sarı metal için daha sert düşüş uyarısı geldi. İşte 19 Kasım altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 19.11.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 09:58