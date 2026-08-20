Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş “bu ay bitmeden” diyerek büyük fırsatı açıkladı

"AMERİKA'DA İŞLER HİÇ DE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

ABD'nin borç yüküne dikkat çeken Memiş, savaşın maliyetinin arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Amerika'da işler hiç de göründüğü gibi değil. Yani burada savaşın bir maliyeti var; borç yükü artmaya devam ediyor ve 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Bunun ödenmesi için de Amerika, kendi tahvillerini kendine satarak çözüm aramaya çalışıyor. Diğer taraftan Fed de köşeye sıkıştı ve işin içinden çok da çıkamıyor. Çünkü yıl sonuna doğru Fed'in faiz artırım beklentisi biraz daha zayıflamış durumda."