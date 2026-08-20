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Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş “bu ay bitmeden” diyerek büyük fırsatı açıkladı

Gram altın fiyatlarında son haftalardaki yükseliş eğilimi devam ederken yatırımcılar, yeniden rekor seviyelerin görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. A Haber'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, işçilik fiyatlarında yaşanacak düşüşe işaret ederek gram altın için rekor tahminde bulundu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 13:41
Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

Altın fiyatları, ABD'den gelen kritik hamle sonrasında uçuşa geçti. Ons altın yüzde 4'ten fazla yükselerek son 2 ayın zirvesine çıkarken, gram altın ise 7.000 TL eşiğinden geri döndü. Değerli metalde yaşanan sert yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

A Haber'de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons altının 4.500 dolar, gram altının ise Kapalıçarşı'da 6.900 lira seviyesinde olduğunu belirterek kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini söyledi. İşçilik fiyaltarına dikkat çekerek büyük avantaja işaret eden Memiş, gram altın için iki beklentisini de açıkladı.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş "bu ay bitmeden" diyerek büyük fırsatı açıkladı | Video

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

"AMERİKA'DA İŞLER HİÇ DE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

ABD'nin borç yüküne dikkat çeken Memiş, savaşın maliyetinin arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Amerika'da işler hiç de göründüğü gibi değil. Yani burada savaşın bir maliyeti var; borç yükü artmaya devam ediyor ve 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Bunun ödenmesi için de Amerika, kendi tahvillerini kendine satarak çözüm aramaya çalışıyor. Diğer taraftan Fed de köşeye sıkıştı ve işin içinden çok da çıkamıyor. Çünkü yıl sonuna doğru Fed'in faiz artırım beklentisi biraz daha zayıflamış durumda."

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Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

ONS ALTINDA 4.500 VE 4.600 DOLAR KRİTİK

Altındaki yükseliş eğiliminin üç haftadır devam ettiğini belirten Memiş, ons ve gram altındaki mevcut seviyeleri değerlendirdi.

Memiş, "Ağustos ayında altın fiyatları genelde yükseliş eğilimine başlamıştı ve üç haftadır da bu yükseliş eğiliminin hâlâ devam ettiğini gözlemliyoruz. Şu an itibarıyla ons altın uluslararası piyasalarda 4.500 dolar, gram altın ise Kapalıçarşı piyasasında 6.900 lira seviyesinde." dedi.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

Ons altında 4.500 ve 4.600 dolar seviyelerinin kritik dirençler olduğunu belirten Memiş, kısa vadede kâr satışlarının gelebileceğini söyledi. Memiş, "Ons altın tarafında kritik direnç seviyelerimiz var; 4.500 ve devamında 4.600 dolar seviyeleri. Buradan kısa vadede tekrar kâr satışı gelebilir diye tahmin ediyorum. Sağlıklı yükselişleri tekrar görebilmemiz için hızlı yükselişlerin ardından bir düzeltme zamanı olması gerekiyor." diye konuştu.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

"YIL SONUNDA 5.000 DOLAR DENEMESİ VAR"

Altının yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altında 5.000 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini belirtti.

Memiş, "Tabii yıl sonuna baktığımız zaman yine 5.000 dolar denemesini yapma ihtimali var. Yani karşımızda yine yükseliş isteğini koruyan bir altın piyasası var. Bugüne kadar bu sekiz aylık süreç içerisinde gerçek bir savaşı ve gerçek bir enflasyonu fiyatlamamış bir altın piyasasıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

TÜRKİYE'DE ALTINDA İŞÇİLİK FARKI EKSİYE DÖNDÜ

Memiş, Türkiye'deki külçe altın piyasasında yaşanan değişime de dikkat çekti. Şubat ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolarlık işçilik farkı bulunduğunu belirten Memiş, mevcut durumda bu farkın eksi 674 dolara gerilediğini söyledi.

Memiş, "İçeride gram altında şöyle ilginç bir gelişme de oldu: Mesela şubat ayında 1 kilogram külçe altının 12.500 dolar işçiliği vardı ve en pahalı altın bizdeydi. Ama bugüne baktığımız zaman 1 kilogram külçe altın eksi 674 dolar seviyesinde. Yani dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de." dedi.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

ALTINDA BÜYÜK AVANTAJ KAPIDA

Altına yönelik talebin zayıf olduğunu ve bozdurma işlemlerinin arttığını belirten Memiş, işçilik farkındaki değişimin önemli olduğunu ifade etti.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

islam Memiş, "Altına talep yok, aksine bozduran çok fazla. Fiyat da gerilemişken bu durum aslında büyük bir avantaj olarak karşımızda duruyor. Özellikle işçilik farkının eksiye dönüşmesi çok önemli bir gelişme ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda eksi 1.000 dolara kadar bu işçilikler gerileyebilir." diye konuştu.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

"GRAM ALTIN 7.000 LİRAYI ZORLAYACAK"

Gram altındaki kısa vadeli beklentisini de açıklayan Memiş, 7.000 lira seviyesinin yeniden test edilebileceğini söyledi.

Memiş, "Muhtemelen bu ay bitmeden gram altın tekrar 7.000 lira seviyesini zorlayacaktır ama bunlar gecikmeli yükselişlerdir, bunu özellikle belirtmek isterim." dedi.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

Altındaki hareketin jeopolitik gelişmelerle bağlantısına da değinen Memiş, "Yani ateşkes ve anlaşma geldi ama Trump bunu devam ettirmedi, İran'a tekrar saldırdı. Hâl böyle olunca petrol fiyatları yükseldi ve altın fiyatlarında da gecikmeli olarak bu toparlanma isteğinin tekrar devam ettiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş bu ay bitmeden diyerek büyük fırsatı açıkladı

YIL SONU İÇİN 8 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Memiş, yıl sonuna ilişkin gram altın beklentisini de yineledi.

"Yıl sonuyla alakalı olarak 7.000 ve devamında 8.000 seviyesi üzerinde beklemeye devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar yükseliş isteği yine devam eder; çünkü çeşitli riskler var ve öngörülemeyen gelişmeler yaşanabilir. Altın, kısa vadede dalgalansa da uzun vadede yatırımcısına zaman kazandıran değerli bir varlıktır." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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