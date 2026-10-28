Gram altında ibre tersine mi dönecek? İslam Memiş bu iki güne dikkat çekerek rakam verdi

İslam Memiş faiz kararlarının yanı sıra İsrail'deki seçim sonuçları ve Trump'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirtti.

Memiş, haftanın gündemini şu sözlerle değerlendirdi:

"Genel tabloya baktığımız zaman çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve devamında İsrail'deki seçim sonuçları var. Devamında Trump'ın açıklamaları var. Yani dışarıya odaklı bir hafta geçireceğiz bu hafta boyunca.

Genel hatlarıyla piyasalardaki son durum bu şekilde. Perşembe günü Fed'in faiz kararına verilmiş olan mesajları, bundan sonra neler olabilir kısmının ipuçlarını arayacağız"