Gram altında ibre tersine mi dönecek? İslam Memiş bu iki güne dikkat çekerek rakam verdi

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR, ENFLASYON BASKISI ARTIYOR
Küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin dünya ekonomileri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu yükselttiğini, merkez bankalarının faiz politikalarını etkilediğini ve Amerikan tahvil faizleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin kalıcı enflasyon riskini artırdığını belirten Memiş, ABD'de açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7 olduğunu, piyasa beklentisinin ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.
Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor" dedi.
Petrol fiyatlarının yükselişinde savaşın etkili olduğunu belirten Memiş, bu süreçte Rusya, Çin ve ABD'nin ekonomik açıdan kazançlı çıktığını savundu. Memiş, "Üç ülkenin yeni dünya düzenini kurduğunu tekrar söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.