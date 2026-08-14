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Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum
Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum
Jeopolitik risklerin yumuşaması ve Fed faiz kararına ilişkin ABD'den gelen olumlu sinyaller ile son 2 ayın zirvesine yükselen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. 4450 dolara kadar yükselen ons altın haftanın son işlem gününde 100 dolara yakın eridi. 7.000 TL eşiğine yaklaşan gram altın ise 6.600 TL'li rakamlara geri döndü. Sarı metalde gözler korkulan eşiklere çevrildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:18