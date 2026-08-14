Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

Jeopolitik risklerin yumuşaması ve Fed faiz kararına ilişkin ABD'den gelen olumlu sinyaller ile son 2 ayın zirvesine yükselen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. 4450 dolara kadar yükselen ons altın haftanın son işlem gününde 100 dolara yakın eridi. 7.000 TL eşiğine yaklaşan gram altın ise 6.600 TL'li rakamlara geri döndü. Sarı metalde gözler korkulan eşiklere çevrildi. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:18
Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

ABD-İran gerilimi ve Fed faiz beklentileriyle çalkalanan emtia piyasası tarım dışı istihdam başta olmak üzere ABD'den gelen kritik veriler ve Orta Doğu'da yaşanan iyimser hava ile son iki ayın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

Değerli metalde esen pozitif hava ABD'den gelen ılımlı enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle bozuldu.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Altının son dönemdeki dalgalanmasında ABD ekonomisine ilişkin veriler etkili oldu.

Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından bu hafta ABD'de enflasyonun da ılımlı seyretmesi, Fed'in yakın zamanda faiz artıracağı beklentisini zayıflattı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 35 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 55 seviyesindeydi.

Faiz beklentilerindeki düşüş, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı. Ancak ABD'de üretici fiyatları temmuz ayında değişmedi. Haziran ayındaki yüzde 0,1'lik düşüş ise revize edildi.

Tüketici fiyatları da temmuz ayında sınırlı artış gösterirken, benzin fiyatlarının üst üste ikinci ay gerilemesi enflasyon baskısının azalmasına katkı sağladı. Bu durum altın fiyatlarında baskıya yol açtı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

ONS ALTIN SON İKİ AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

4450 dolara kadar yükselen ons altın, perşembe günü 5 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Ancak değerli metal, kâr satışlarına yönelmesiyle spot altın yüzde 0,5 gerileyerek 4.326,75 dolara indi.

Yeni günde de kritik seviyelerden fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile yurt içinde 7.000 TL eşiğine dayanan gram altın da düşüşe geçti. Altının gramı dünkü işlemlerde 6834 TL'yi gördükten sonra hızla 6700 TL'nin altına sarktı.

Spot piyasada gram altın yeni günde yüzde 0.3 kayıp ile 6670 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında 6.824 TL'ye kadar yükselen gram altın yeni güne 6.686 TL seviyesinden başlıyor.

Çeyrek altın 10.905 TL'den yarım altın 21.813 TL'den, cumhuriyet altın ise 43.453 TL'den işlem görüyor.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN HAFTALIK KAYBA YÖNELDİ

Altın, geçtiğimiz haftayı yüzde 7.45'lik yükseliş ile savaşın ardından yılın en yüksek haftalık kazanıcını yaşamıştı. Son düşüşle birlikte sarı metalin haftayı yarım puanlık bir kayıpla tamamlaması bekleniyor.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

GÖZLER KRİTİK EŞİKTE

Tastylive küresel makroekonomi yöneticisi Ilya Spivak, altındaki kâr satışlarının kısa vadede devam edebileceğini belirtti. Spivak'a göre altın 4.400 dolar seviyesini aşabilirse, yıl sonuna kadar 5.000 dolara ulaşması mümkün olabilir.

Gram altında rüzgar terse döndü! Korkulan eşik kırılacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum

GÜMÜŞ VE PLATİN DE GERİLEDİ

Diğer değerli metaller de haftanın son işlem gününde düşüş yaşadı.

Spot gümüş yüzde 0,4 gerileyerek 64,17 dolara inerken, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.711,84 dolara düştü.

Paladyum ise 1.306,98 dolarda yatay seyretti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #ALTIN FİYATLARI