Gram altında sığ düşüş! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 23 Mayıs altın fiyatları

Gram altında sığ düşüş! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 23 Mayıs altın fiyatları

Gram altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Geçen hafta sert düşüşe geçen değerli metaller, güçlü dolar ve petrol baskısıyla bu haftayı da sınırlı kayıpla tamamladı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.05.2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 12:58
Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Değerli metaller güçlü dolar ve petrol baskısıyla yön arayışına devam ediyor.

ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta yüzde 4'e yakın bir kayıpla savaş boyunca en derin ikinci kaybını yaşayan altın, bu hafta sığ bir düşüş yaşadı. ABD-İran savaşındaki çözümsüzlüğün petrol ve dolar fiyatını yükseltmesiyle baskı altında kalmaya devam eden ons altın bu hafta 4.453-4.589 dolar aralığında dalgalandı.

Ons altın haftayı yüzde 0,68 düşüş ile 4.509 dolardan tamamladı.

GRAM ALTINDA SATIŞ SÜRDÜ

Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın da bu haftayı da kayıpla tamamladı. Spot piyasada gram altın bu hafta 6.725-6.527 TL aralığında fiyatlandı.

Gram altın haftayı yüzde 0,31'lik bir düşüş ile 6.630 TL'den kapattı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

90 dolar eşiğine kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine yükselen ons gümüş geçen hafta yaşadığı yüzde 5.5'lik kaybın ardından bu haftayı sınırlı kayıpla tamamladı.

Ons gümüş, haftayı 75.51 dolardan kapatırken, gram gümüş ise 111 TL seviyesinden kapattı.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan baskı fiziki tarafa da sürüyor. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında haftayı yüzde 0,51 kayıpla 6.672 TL'den tamamladı

Çeyrek altın 10.885 TL, yarım altın 21.763 TL, tam altın ise 43,387 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.631,76 6.658,48 %-0,83
Ons Altın 4.506,7 4.507,7 %-2,38
USD/KG 144.430 144.780 %-2,39
EUR/KG 124.640 125.220 %-1,42
22 Ayar 6.032,90 6.305,56 %-0,84
Gram Altın 6.598,60 6.678,46 %-0,83
Altın Gümüş 57,97 62,18 %-1,07
Yeni Çeyrek 10.810 10.885 %-1,20
Eski Çeyrek 10.697 10.778 %-1,44
Yeni Yarım 21.620 21.763 %-1,23
Eski Yarım 21.222 21.417 %-1,30
Yeni Tam 43.106 43.387 %-1,09
Eski Tam 42.543 42.801 %-1,06
Yeni Ata 44.234 44.519 %-0,94
Eski Ata 43.869 44.166 %-1,06
Yeni Ata 5 220.174 223.109 %-2,29
Eski Ata 5 219.511 221.444 %-1,28
Yeni Gremse 107.435 108.583 %-1,44
Eski Gremse 106.108 107.252 %-1,14
14 Ayar 3.623,79 4.828,01 %-0,75
Gümüş TL 106,359 114,016 %+1,63
Gümüş Ons 75,42 75,50 %+0,04
Gümüş USD 2.328,30 2.491,60 %+0,04
Platin Ons 1.919,00 1.940,00 %-2,79
Paladyum Ons 1.340,50 1.354,80 %-12,48
Platin/USD 56.700 62.370 %-2,79
Paladyum/USD 33.100 43.560 %-12,48
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.

GRAM ALTIN HAFTASONU NEREDEN ALINIR?

Gram altın hafta sonunda açık kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KAPALIÇARŞI #GRAM ALTIN