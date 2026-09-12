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Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed'de: İşte kritik seviyeler

ABD'den gelen kritik verilerle çalkalanan altın ve gümüş, 3 haftalık düşüş serisine devam etti. Piyasaların gözü şimdi 16 Eylül'de çevrildi. Fed faiz kararı sonrası değerli metallerin yön bulması bekleniyor. İşte altın ve gümüşte kritik seviyeler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:38
Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Altın ve gümüş fiyatlarında Fed öncesi kritik viraja girildi. Son üç haftada değer kaybeden değerli metaller, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından faiz artışı ihtimalinin güçlenmesiyle baskı altında kaldı.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

ALTIN DİRENSE DE 3 HAFTALIK SERİYİ BOZULMADI

ABD'den beklentilere paralel gelen ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından hareketlenen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde 4.400 doların üzerine atak yapsa da 3 haftalık düşüş serisini tersine çeviremedi.

Haftalık verilere göre ons altın son üç haftayı da kayıpla tamamladı. Haftaya 4.427,79 dolar seviyesinden başlayan ons altın haftalık yüzde yüzde 1,84 kayıpla 4.348,72 dolara geriledi.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içindeki yatırımcıların yakından takip ettiği gram altında da benzer tablo oluştu.

Haftaya 6.886,592 TL'den başlayan gram altın, 6.923,236 TL seviyesini gördükten sonra ivme kaybetti. Son işlem gününde 6.880 TL seviyesine atak yapan altının gramı haftayı yüzde 1,61 azalışla 6.786,876 TL seviyesinde tamamladı.

Böylece gram altında da üç haftalık düşüş serisi korunmuş oldu.

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Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA FAZLA DÜŞTÜ

Gümüşte de altına benzer şekilde üç haftalık düşüş serisi dikkat çekiyor.

Ons gümüş bu hafta yüzde 2,62 azalışla 64,4812 dolara geriledi. Gram gümüş ise yüzde 2,37'lik kayba rağmen 100 TL üzerinde tutunmayı başardı.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

GÖZLER 16 EYLÜL'DE FED'DE

Yeni haftanın en kritik gelişmesi Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısı olacak. Vadeli piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı yüzde 87 civarına kadar yükselmiş durumda. Fed'in mevcut faiz aralığı ise yüzde 3,50-3,75 seviyesinde bulunuyor.

Ancak piyasalar yalnızca faiz kararına odaklanmayacak. Fed'in büyüme, işsizlik, enflasyon ve faiz beklentilerini içeren yeni ekonomik projeksiyonları da altının yönü açısından belirleyici olacak.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Yeni projeksiyonlarda 2026'nın kalanında ilave faiz artırımlarına işaret edilmesi halinde dolar ve tahvil faizlerinin güçlenmesi, bunun da altın üzerinde baskı oluşturması beklenebilir. Daha sınırlı bir faiz yolu ise değerli metal üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

FED ÖNCESİ EN KRİTİK SEVİYE 4.300 DOLAR

Altın açısından yeni haftanın en önemli gündemi Fed'in 16 Eylül'deki faiz kararı olacak. ABD'de ağustos ayı TÜFE'sinin aylık yüzde 0,4 artması ve çekirdek TÜFE'nin yüzde 0,3 yükselmesi, Fed'in faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda faiz artırım ihtimali veri sonrasında yaklaşık yüzde 85-87 seviyesine çıktı.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Bu gelişme normal şartlarda faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak piyasaların faiz artırımını büyük ölçüde fiyatlamış olması, altındaki satışların sınırlı kalmasını sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde ise 4.300 dolar kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistler 4.282 dolar civarındaki önceki dip ve yaklaşık 4.269 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamayı önemli destek olarak gösteriyor.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Altında yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması için gözler 4.443 dolar seviyesinde olacak. Bu seviyenin kararlı şekilde aşılması, mevcut yükseliş yapısının ikinci ayağının başladığına ilişkin erken sinyal olabilir. Buna karşılık 4.282 doların altına inilmesi, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Altının 4.300 dolar üzerinde konsolide olduğu ve yukarı yönlü hareketin güç kazanması halinde 4.500 doların önemli direnç ve hedef bölgesi olarak öne çıkıyor.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Fed öncesinde altın için ana senaryo şu seviyelerde şekilleniyor:

  • 4.300 dolar: Kritik destek
  • 4.282 dolar: Önemli teknik destek
  • 4.269 dolar: 50 günlük hareketli ortalama ve güçlü destek
  • 4.443 dolar: Yukarı yönlü kırılmada kritik direnç
  • 4.500 dolar: 4.443 doların aşılması halinde izlenecek önemli seviye
Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

GRAM ALTINDA ÖNEMLİ SEVİYELER

Gram altında teknik analizlerde 6.650-6.700 TL bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 6.630 TL ve 6.460 TL destekleri takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6.850 TL ilk önemli direnç, 6.900-6.920 TL bandı kritik direnç bölgesi olarak gösteriliyor.

Bu bölgenin aşılması halinde gram altında 7.000 TL ve üzeri seviyelerin yeniden gündeme gelebileceği belirtilirken, 6.650 TL'nin altına inilmesi durumunda satış baskısının güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

GÜMÜŞTE 62 DOLAR KRİTİK EŞİK

Gümüşte teknik görünümde 62 dolar civarı kritik destek olarak öne çıkıyor. 62 doların altına inilmesi halinde satışların derinleşebileceği belirtilirken, 62,55 dolar ve 61,21 dolar seviyeleri de destek olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü harekette ise 64,48-65,61 dolar bandı ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor. 65,61 doların aşılması halinde 66,70 dolar ve daha yukarı seviyelerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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