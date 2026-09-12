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Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed'de: İşte kritik seviyeler
Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed'de: İşte kritik seviyeler
ABD'den gelen kritik verilerle çalkalanan altın ve gümüş, 3 haftalık düşüş serisine devam etti. Piyasaların gözü şimdi 16 Eylül'de çevrildi. Fed faiz kararı sonrası değerli metallerin yön bulması bekleniyor. İşte altın ve gümüşte kritik seviyeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:38