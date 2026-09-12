Gram altında tehlikeli viraj! 3 haftalık seri bozulmadı, gözler Fed’de: İşte kritik seviyeler

Bu gelişme normal şartlarda faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak piyasaların faiz artırımını büyük ölçüde fiyatlamış olması, altındaki satışların sınırlı kalmasını sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde ise 4.300 dolar kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistler 4.282 dolar civarındaki önceki dip ve yaklaşık 4.269 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamayı önemli destek olarak gösteriyor.