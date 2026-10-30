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Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de yaşandığı belirtilen ve yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiği siber saldırı gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 20 dakikada gerçekleştiği belirtilen saldırının bir yazılım mühendisinin dizüstü bilgisayarına sızılmasıyla gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 15:59
Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yaşanan güvenlik ihlali, tahmini 6,3 milyar dolarlık zararla kripto para tarihinin en büyük siber saldırısı olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 20 dakikada gerçekleştiği belirtilen saldırıda milyarlarca dolarlık kripto varlık etkilendi.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

Binance'in ilk incelemesinde, saldırının bir mühendise ait ele geçirilmiş dizüstü bilgisayarla bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, şirket kullanıcıların zararlarının kendi fonlarından karşılanacağını bildirdi.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Blockchain analiz şirketleri TRM Labs ve Chainalysis'e göre saldırı perşembe günü geç saatlerde başladı ve yaklaşık 20 dakika içinde gerçekleşti.

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Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

Binance'in ilk incelemesinde, saldırganların şirket mühendislerinden birine ait ele geçirilmiş bir dizüstü bilgisayar üzerinden sistemlere erişmiş olabileceği belirtildi. Bu erişim aracılığıyla borsanın kullandığı cüzdanlardan saldırganların kontrolündeki cüzdanlara yetkisiz kripto para transferleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

TRM Labs ve Chainalysis, saldırının Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ancak saldırının sorumlularına ilişkin bu değerlendirme, analiz şirketlerinin bulgularına dayanıyor.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

KRİPTO VARLIKLAR FARKLI AĞLARDAN ÇIKARILDI

Kripto para uzmanı Helin Çelik, A Haber canlı yayınında Binance saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, borsa tarafından doğrulandığını belirttiği toplam çıkış tutarının 6,3 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Farklı blokzincir ağlarındaki hareketleri değerlendiren Çelik, saldırının Kuzey Kore bağlantılı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelenildiğini aktardı.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

KRİPTO VARLIKLAR FARKLI AĞLARDAN ÇIKARILDI

Binance saldırısındaki para hareketlerini değerlendiren Helin Çelik, farklı blokzincir ağlarında yüksek tutarlı çıkışlar tespit edildiğini söyledi.

Çelik, "Tabii, toplamda 6,3 milyar dolarlık bir çıkış serisinden bahsediyoruz. Bu rakam borsa tarafından doğrulanmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Ethereum ağından 3,5 milyar doların üzerinde, Bitcoin ağından yaklaşık 1,5 milyar dolar, Tron ağından ise 628 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Arbitrum, Optimism ve Base ağlarındaki çıkışların toplamının da 38 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bu tutarları topladığında yaklaşık 5,7 milyar dolarlık bir çıkış hesaplandığını belirten Çelik, Binance'in açıkladığı 6,3 milyar dolarlık tutarın daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

KUZEY KORE BAĞLANTILI HACKER GRUBU ŞÜPHESİ

Çelik, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bir hacker grubunun bulunabileceğinden şüphelenildiğini söyledi. Uzman, daha önce başka bir kripto para borsasına düzenlenen saldırıda kullanılan cüzdanlarla Binance saldırısında bağlantılı olduğu belirtilen cüzdanlar arasında benzerlik bulunduğunu ifade etti.

Çelik, "Daha önce farklı bir borsayı aynı şekilde hackleyip elde ettikleri kripto paraları gönderdikleri cüzdan, bu borsanın hacklenmesinde gönderdikleri cüzdanla birebir örtüşüyor" dedi.

Bu benzerlik nedeniyle aynı grubun iki farklı borsaya saldırı düzenlemiş olabileceği üzerinde durulduğunu belirten Çelik, olayın küresel ölçekte takip edildiğini kaydetti.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

SICAK CÜZDAN VE SOĞUK CÜZDAN ARASINDAKİ FARK

Saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini açıklayan Çelik, kripto para borsalarının varlıklarını sıcak ve soğuk cüzdanlarda tutabildiğini anlattı.

Soğuk cüzdanların çevrim içi bağlantısının bulunmadığını ve acil kullanılması gerekmeyen varlıkları korumak amacıyla tercih edildiğini belirten Çelik, sıcak cüzdanların ise kullanıcıların anlık işlemlerinde kullanıldığını ifade etti.

Çelik, Binance'de yaşanan saldırının sıcak cüzdanlarla bağlantılı olduğunu söyledi. Borsaların yoğun kullanıcı işlemlerini karşılamak için sıcak cüzdanlarda varlık bulundurabildiğini belirten uzman, soğuk cüzdanların ise çevrim dışı yapıları nedeniyle farklı bir güvenlik katmanı sağladığını anlattı.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

TETHER TARAFINDAN DONDURULAN VARLIKLARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Saldırı kapsamında bazı varlıkların dondurulduğunu belirten Çelik, Tether'ın yaklaşık 1,5 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu söyledi. Ancak bu varlıkların doğrudan mağdur kullanıcılara aktarılmasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, "Benim tavsiyem, eğer mağdur olan birileri varsa, bu onlara yansıtılmayacak; borsa karşılayacak bunu" dedi.

Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

Dondurulan varlıkların geleceğine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Dondurulan varlıklar, yani Tether tarafından çalınan olarak etiketlenen ve ağda dondurulan varlıkların akıbetini şu an bilmiyoruz. Hani borsaya iade edilir muhtemelen."

Çelik'in açıklamalarına göre, dondurulan varlıkların Binance'e iade edilip edilmeyeceği henüz netleşmiş değil. Uzman, mağdur kullanıcıların zararlarının borsa tarafından karşılanacağını düşündüğünü belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KRİPTO