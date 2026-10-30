Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası
Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de yaşandığı belirtilen ve yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiği siber saldırı gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 20 dakikada gerçekleştiği belirtilen saldırının bir yazılım mühendisinin dizüstü bilgisayarına sızılmasıyla gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 15:59