Her şey bir laptopla başladı! Binance nasıl hacklendi? İşte 6,3 milyar dolarlık soygunun perde arkası

KRİPTO VARLIKLAR FARKLI AĞLARDAN ÇIKARILDI

Binance saldırısındaki para hareketlerini değerlendiren Helin Çelik, farklı blokzincir ağlarında yüksek tutarlı çıkışlar tespit edildiğini söyledi.

Çelik, "Tabii, toplamda 6,3 milyar dolarlık bir çıkış serisinden bahsediyoruz. Bu rakam borsa tarafından doğrulanmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Ethereum ağından 3,5 milyar doların üzerinde, Bitcoin ağından yaklaşık 1,5 milyar dolar, Tron ağından ise 628 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Arbitrum, Optimism ve Base ağlarındaki çıkışların toplamının da 38 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bu tutarları topladığında yaklaşık 5,7 milyar dolarlık bir çıkış hesaplandığını belirten Çelik, Binance'in açıkladığı 6,3 milyar dolarlık tutarın daha yüksek olduğuna dikkat çekti.