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İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet'ten ulaştı

İkinci el araç alacaklar için kilometre ve hasar kaydı oyunları ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunulan hizmet sayesinde 16 milyon 791 bin 510 kişi gerçek kilometre ve hasar kaydını sorgulayarak tuzağa düşmekten kurtuldu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu hizmet ile mağduriyelerin önüne geçildiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 15.08.2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 12:56
İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla sunulan kilometre, muayene ve hasar kaydı sorgulama hizmeti yoğun ilgi görüyor.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

ARAÇ HAKKINDA TÜM GERÇEK SORGULANABİLİYOR

AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 2017 yılında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

Hizmetle, ikinci el araç satışlarında sıkça karşılaşılan kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi ile hasar kayıtlarından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

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İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

İkinci el araç alacak vatandaşlar, araçların kilometre ve muayene bilgilerine PTTAVM, HGS Mobil, PTT Bank internet bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet uygulamaları üzerinden ulaşabiliyor.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

İki kurum tarafından paylaşılan verilere, söz konusu uygulamalarda aracın plaka veya şasi numarası girilerek erişilebiliyor.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

Hizmet sayesinde araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin güvenilir ve doğru şekilde öğrenilmesine imkan sağlanıyor.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

BUGÜNE KADAR MİLYONLARCA KİŞİ KULLANDI

Araçların muayene tarihi, kilometresi ve hasar bilgileri bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi tarafından sorgulandı.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

BAKAN URALOĞLU: MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz döneminin gelmesiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirtti. Vatandaşların satın alacakları araçların kilometresi ve kaza kaydı hakkında bilgiye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uraloğlu, araçların muayene tarihi, kilometresi ve hasar kaydı sorgulama hizmetlerine yoğun talep gösterildiğini söyledi.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

Uraloğlu, "PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor." dedi.

İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet’ten ulaştı

Vatandaşların PTT'nin hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliyorlar." dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#PTT #E DEVLET #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI