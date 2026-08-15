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İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet'ten ulaştı
İkinci el araba alacaklar pişman olmadan bunu yapsın! Milyonlar gerçeğe PTT ve e-Devlet'ten ulaştı
İkinci el araç alacaklar için kilometre ve hasar kaydı oyunları ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunulan hizmet sayesinde 16 milyon 791 bin 510 kişi gerçek kilometre ve hasar kaydını sorgulayarak tuzağa düşmekten kurtuldu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu hizmet ile mağduriyelerin önüne geçildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 12:56