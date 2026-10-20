İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan işçinin işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında kazanç ortalaması alınması uygulamasına karşı İŞKUR'a tavsiye kararı verdi. Karar doğrultusunda, son dört aylık dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamının esas alınarak işsizlik ödeneğinin yeniden hesaplanması ve varsa eksik ödenen tutarın işçiye verilmesi istendi. İŞKUR ise işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik yapmak için çalışma başlattı. İşte detaylar...