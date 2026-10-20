İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

Başvuru üzerine; KDK, sigortalının elde ettiği ve her biri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenen kazançlar toplamının, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle, hesaplama bakımından ortalamalarının alınması suretiyle azaltılması sonucu işsizlik nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi düzeyinin daha da düşmesine neden olduğunu belirledi.