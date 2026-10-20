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İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK'dan İŞKUR'a tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan işçinin işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında kazanç ortalaması alınması uygulamasına karşı İŞKUR'a tavsiye kararı verdi. Karar doğrultusunda, son dört aylık dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamının esas alınarak işsizlik ödeneğinin yeniden hesaplanması ve varsa eksik ödenen tutarın işçiye verilmesi istendi. İŞKUR ise işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik yapmak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

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ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 06:07
İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iki işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçinin işsizlik ödeneği hesabını değiştiriyor.

İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

İki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçinin her iki işyerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapılmasına rağmen, işsizlik ödeneğinin toplam kazanç dikkate alınmaksızın aritmetik ortalamanın esas alınarak hesaplama yapılmasından şikayetçi oldu.

İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

KDK'nın "düzeltin" kararı sonrasında İŞKUR işçiye hakkını verirken, İşsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik için çalışma başlattı. Vatandaş, işsizlik ödeneğinin, toplam kazancı üzerinden tavanı aşmamak kaydıyla yeniden hesaplanması için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

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İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

Başvuru üzerine; KDK, sigortalının elde ettiği ve her biri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenen kazançlar toplamının, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle, hesaplama bakımından ortalamalarının alınması suretiyle azaltılması sonucu işsizlik nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi düzeyinin daha da düşmesine neden olduğunu belirledi.

İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

KDK, bu durumun, işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

İşsizlik ödeneğinde hesaplama değişiyor! KDK’dan İŞKUR’a tavsiye kararı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla; başvuranın işsizlik ödeneğinin, son dört aylık dönemde aynı aylarda iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak ve aynı aylara ilişkin prim ödeme gün sayıları mükerrer şekilde toplanmaksızın 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde öngörülen sınırlar çerçevesinde yeniden hesaplanması ve varsa fark tutarın başvurana ödenmesi yönünde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Tavsiye Kararı verdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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