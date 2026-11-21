İkinci konutunu satın almak isteyen vatandaşlar için konut kredisi kullanımında yeni bir dönem başladı. Daha önce yalnızca hiç konutu bulunmayanların yararlanabildiği avantajlı kredi imkânı, belirli şartlarla tek konut sahibi olanları da kapsayacak şekilde genişletildi. A Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, yeni düzenlemenin şartlarını, kredi oranlarını ve konut piyasasına olası etkilerini anlattı. Selvi, 5,5 milyon TL değerindeki bir konut üzerinden yaptığı örnekle yeni sistemin sağlayacağı finansman avantajına dikkat çekti. İşte detaylar...