Selvi, 5,5 milyon TL değerindeki bir konutun satın alınması durumunda kredi ve peşinat tutarlarının önemli ölçüde değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden 5,5 milyon TL değerinde ikinci bir ev almak isteyen biri, eski sistemde en fazla 1 milyon 100 bin TL kredi kullanabiliyor ve 4 milyon 400 bin TL peşinat ödemek zorunda kalıyordu. Yeni sistemde ise 4 milyon 400 bin TL kredi kullanılabilecek ve sadece 1 milyon 100 bin TL peşinat verilecektir."