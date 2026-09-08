OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda işgücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek. Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkânları yaygınlaştırılacak.