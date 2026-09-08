Trend Galeri Trend Ekonomi OVP'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

OVP'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre, uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi, güvenceli esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 06:17
OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

Hükümetin açıkladığı 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma hayatına ilişkin kritik hedefler yer alıyor. OVP'de işgücü beceri uyumunun iyileştirilmesi hedefi ortaya konuldu.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

Buna göre, beşerî sermaye, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek. İşgücünün becerileri teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hâle getirilecek.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı genişletilerek tahsilat artırılacak, yeni çalışma biçimlerine uyum güçlendirilecek. Nüfus artış hızının düşmesinin sosyal güvenlik dengesi üzerindeki etkileri analiz edilerek bakım ekonomisini güçlendirmeye yönelik uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

Nüfus artış hızının düşmesinin sosyal güvenlik dengesi üzerindeki etkileri analiz edilerek bakım ekonomisini güçlendirmeye yönelik uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK

Mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek. İhtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

Meslek ve hedef grup odaklı aktif işgücü programları işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek. Kaynaklar kalıcı istihdama geçiş performansı yüksek program türlerine yönlendirilecek.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda işgücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek. Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkânları yaygınlaştırılacak.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

GÜVENCELİ ESNEKLİK
İşgücü piyasasının sektörel ve teknolojik dönüşümlere uyum kapasitesi artırılacak. Yeni nesil çalışma biçimleri güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılırken kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-yaşam dengesi gözetilecek. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin etkin uygulanması sağlanacak, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacak. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacak.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

YEŞİL İŞGÜCÜ
Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasasına etkileri izlenecek. Yeşil dönüşüme uyum ve adil geçiş sürecinin desteklenmesi amacıyla Türkiye'de bölgesel ve sektörel düzeyde yeşil işler, dönüşümden etkilenecek meslekler, iş kaybı riski taşıyan istihdam alanları ve ortaya çıkacak yeni beceri ihtiyaçlarını kapsayan Yeşil Dönüşüm İşgücü Piyasası ve Meslek Haritası hazırlanacak.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

BECERİ AÇIĞI KAPATILACAK
Ulusal Adil Geçiş Stratejisinin 2027-2029 dönemi uygulama, eş güdüm, izleme ve değerlendirme mekanizması hayata geçirilecek. Sosyal tarafların ikiz dönüşüm politikalarının tasarım, uygulama ve izleme süreçlerine katılımını sağlayan sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilecek.

OVP’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor

İkiz dönüşüm kapsamında işgücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek, aktif işgücü programları beceri açığını kapatacak şekilde tasarlanacak, kamu-özel sektör işbirliği sağlanacak. Atıl işgücünün azaltılması amacıyla işgücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek. Potansiyel işgücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dâhil edilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ORTA VADELİ PROGRAM #İŞSİZLİK SİGORTASI FONU