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OVP'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor
OVP'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Esnek çalışma ve uzun dönemli bakım sigortası geliyor
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre, uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi, güvenceli esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:09
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 06:17