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Petrol fiyatları sert düştü! Altın yükselişe geçti: Orta Doğu'da ateşkes piyasaları hareketlendirdi
Petrol fiyatları sert düştü! Altın yükselişe geçti: Orta Doğu'da ateşkes piyasaları hareketlendirdi
ABD ile İran arasında saldırıların durmasının ardından Orta Doğu'da gerilimin azalması, petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olurken altın yeniden yükselişe geçti. Piyasaların odağında ise Fed'in faiz kararı ve jeopolitik gelişmelerin kalıcılığı bulunuyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:36