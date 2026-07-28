Petrol fiyatları sert düştü! Altın yükselişe geçti: Orta Doğu’da ateşkes piyasaları hareketlendirdi

ARZ RİSKİ SÜRÜYOR

Analistler, yaklaşık 2 haftadır devam eden çatışmaların ardından piyasanın gerilimin azalmasına yönelik her işareti hızla fiyatladığını belirtiyor. Bununla birlikte, ABD'nin saldırıları neden durdurduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığına işaret eden analistler, mevcut ateşkes görünümünün kalıcı olduğuna dair kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu ifade ediyor.