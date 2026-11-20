Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | 2027 Asgari ücret için 3 zam senaryosu: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte kulislerde konuşulan rakam...

SON DAKİKA | 2027 Asgari ücret için 3 zam senaryosu: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte kulislerde konuşulan rakam...

2027 asgari ücret zammı için üç farklı senaryo gündeme geldi. Yüzde 30 artış ihtimalinde net maaşın 36 bin 498 TL'ye yükselmesi beklenirken, yüzde 35 zam senaryosunda bu rakamın 37 bin 901 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:19