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SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 3 aydan uzun bir süredir en düşük seviyesine gelerek ons tarafında 4 bin doların altına kadar geriledi. Orta Doğu'da süren gerginliğin petrol fiyatlarını yukarı yönde dirençli tutması, ABD faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentiler ve güçlü dolar etkisi altını baskı altına aldı. Ons altın tarafındaki değer kayıpları Kapalı Çarşı piyasalarına da yansıdı. Gram altın ne kadar oldu?

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:07 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:23
SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 4'e yakın kayıpla kapattı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altının değer kaybetmesine neden oluyor. Altının yeniden yükselmesi için daha düşük faiz oranları ve daha düşük petrol fiyatları gerekiyor.

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, ABD ve İran taraflarından gelen açıklamalar altın için baskı unsuru olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu?

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ABD FAİZLERİ ETKİLİ OLACAK

ABD'de açıklanan TÜFE ve ÜFE'nin beklenenden daha yüksek gelmesi ve yüzde 5 enflasyon hedefinden uzaklaşılması faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağı beklentisini gündeme getirdi. 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

CME'nin FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda gelecek hafta faiz artırımı olasılığını sadece yüzde 10 olarak fiyatlandırıyor. Bu oran aralık ayında yüzde 80 civarındaydı.

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların gözleri 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerinde… Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altının tercih edilmemesine neden oluyor. Ayrıca, yüksek faize bağlı olan güçlü dolar teması da altının değer kaybetmesine neden oluyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

KÜRESEL RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Küresel riskler de altın fiyatlarını etkileyemeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçim öncesi İran'a herhangi bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği merak ediliyor. Tahran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor.

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan petrol haftanın ilk işlem gününde zirveden geri dönerek 115 dolar seviyesinde hareket etti. Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancıları arasındaki çatışmalar bölgede tansiyonu yükseltirken altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekliyor.

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın tarafındaki geri çekilmeler gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın 6 bin 413 lira seviyelerinden işlem görüyor.

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.416,49
SATIŞ:6.417,32

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.296,66
SATIŞ:10.534,31

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:43.206,00
SATIŞ:43.719,00

SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:42.673,00
SATIŞ:43.334,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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