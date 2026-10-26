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SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları 3 aydan uzun bir süredir en düşük seviyesine gelerek ons tarafında 4 bin doların altına kadar geriledi. Orta Doğu'da süren gerginliğin petrol fiyatlarını yukarı yönde dirençli tutması, ABD faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentiler ve güçlü dolar etkisi altını baskı altına aldı. Ons altın tarafındaki değer kayıpları Kapalı Çarşı piyasalarına da yansıdı. Gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:23