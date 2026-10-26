SON DAKİKA | Altın 3 ayın dibinde: Fiyatlar neden düşüyor? Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların gözleri 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerinde… Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altının tercih edilmemesine neden oluyor. Ayrıca, yüksek faize bağlı olan güçlü dolar teması da altının değer kaybetmesine neden oluyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.