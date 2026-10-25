Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak haftalık bazda yüzde 4 değer kaybetti. ABD faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentiler ve petrol fiyatlarının artan jeopolitik gerilimlerle yükselmesi altın fiyatlarının değer kaybetmesine yol açtı. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 09:24
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı kayıpla kapattı. Yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altınla beraber yurt için piyasalarda gram altın da düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları…

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

ALTINDA DEĞER KAYBI

Altın haftanın son işlem gününü 4 bin doların altına kadar gerileyerek kapattı. Bu gerileme temmuz ortasından bu yanan en büyük değer kaybı olarak kaydedildi. Değerli metal fiyatlarındaki ani kayıplar petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerinin ardından geldi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

PETROL 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Suudi Arabistan'daki Husi saldırılarının artması enerji arzında daha fazla aksamaya neden olurken gelişme petrol fiyatlarını dört yılın en yüksek seviyesine kadar taşıdı. ABD'de açıklanan büyük ölçüde yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanan tüketici ve üretici enflasyonunun beklenenden daha fazla artması enflasyon endişelerini artırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

FED PAS GEÇECEK

Federal Rezerv'in 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. CME'nin FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda gelecek hafta faiz artırımı olasılığını sadece yüzde 10 olarak fiyatlandırıyor. Bu oran aralık ayında yüzde 80 civarındaydı. Yatırımcıların gözleri 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerinde…

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gelişmelerin ardından gözler yurt içinde gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın geçtiğimiz hafta cuma günü kapanışta 6.383,95 liradan işlem görüyordu.

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

25 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.383,95
SATIŞ:6.384,76

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.296,66
SATIŞ:10.534,31

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ:43.206,00
SATIŞ:43.719,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:42.673,00
SATIŞ:43.334,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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