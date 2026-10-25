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SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak haftalık bazda yüzde 4 değer kaybetti. ABD faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentiler ve petrol fiyatlarının artan jeopolitik gerilimlerle yükselmesi altın fiyatlarının değer kaybetmesine yol açtı. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 09:24