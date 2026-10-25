SON DAKİKA | Altın fiyatları neden düştü? Gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

ALTINDA DEĞER KAYBI

Altın haftanın son işlem gününü 4 bin doların altına kadar gerileyerek kapattı. Bu gerileme temmuz ortasından bu yanan en büyük değer kaybı olarak kaydedildi. Değerli metal fiyatlarındaki ani kayıplar petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerinin ardından geldi.