O yüzden yılın son haftasında, yani Aralık son haftasında bu hesaplamalar biraz daha kendini gösterecektir. Yine iki hafta öncesine baktığımız zaman gram altının getirisi yine %13 civarındaydı. Son 2 haftadır baskılanma devam ediyor. Bugün negatif yönde olan getiriler 2 hafta sonra artıya dönebilir. O yüzden altın bize ne diyor: "Uzun vadeli bir yatırım aracıyım, uzun vadeli bir planlama yapın."