SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

10 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ABD ile İran arasında devam eden çatışmaların yeni bir ateşkesle son bulması değerli metal fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Gelişmelerin ardından altın son 10 haftanın zirvesini gördü. Ons altın 4 bin 400 doların üzerinde kalmaya devam etti.