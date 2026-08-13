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SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu?
Altın fiyatları, hafta başından bu yana yakaladığı yükseliş ivmesine devam ediyor. ABD ile İran arasında ateşkes sağlanması fiyatları dün yeniden yukarı taşıdı. Altın 10 haftanın zirvesini görürken ABD tüketici enflasyonunun yavaşladığı gözlendi. Ons altından aldığı destekle gram altın değerine değer kattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:21
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:51