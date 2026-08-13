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SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu?

Altın fiyatları, hafta başından bu yana yakaladığı yükseliş ivmesine devam ediyor. ABD ile İran arasında ateşkes sağlanması fiyatları dün yeniden yukarı taşıdı. Altın 10 haftanın zirvesini görürken ABD tüketici enflasyonunun yavaşladığı gözlendi. Ons altından aldığı destekle gram altın değerine değer kattı. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:21 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:51
SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Orta Doğu'da risklerin azalması sonrasında yeniden yukarı yönlü hareket etti. Ons altında perşembe günü sabah saatlerinde 4 bin 400 dolar bandının üzerinde kalmaya devam etti. İşte gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

10 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ABD ile İran arasında devam eden çatışmaların yeni bir ateşkesle son bulması değerli metal fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Gelişmelerin ardından altın son 10 haftanın zirvesini gördü. Ons altın 4 bin 400 doların üzerinde kalmaya devam etti.

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

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SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

Piyasa beklentileri dahilinde artış gösteren TÜFE, haziranda ise aylık yüzde 0,4 azalmıştı. Ülkede TÜFE temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentilerine paralel gelen yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ABD tüketici enflasyonunun temmuz ayında ikinci ay üst üste yavaşladı görüldü. Piyasalar, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık %40 olarak fiyatlıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair beklentilerle düşen petrol fiyatları da altını destekledi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.765,88
SATIŞ: 6.766,74

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.966,00
SATIŞ: 11.064,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.809,00
SATIŞ: 44.081,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları petrolden destek aldı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.018,00
SATIŞ: 45.694,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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