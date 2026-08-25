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SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, zayıflaya dolar ve ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırma kararı ile başladığı ralliye devam ediyor. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısı piyasa fiyatlanmalarında etkili olacak. Ons altın grafiği yukarı yönlü hareket ederken gram altın fiyatları da yükselişe geçti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 08:30
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, salı günü 3 ayın zirvesine çıkmasının ardından ralliye yeni günden de devam etti. Ons altın değerine değer katarken ABD ekonomisindeki gelişmeler altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kapalı Çarşı piyasalarında ise gram altın fiyatları son zamanların en hızlı yükselişini kaydetti. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

ALTIN YENİDEN YÜKSELDİ

Ons altın, salı günü 4.650 dolar seviyelerinde seyretti. ABD hükümetinin tahvil piyasasına müdahalesi ve dolardaki hareketler altın fiyatları için itici güç oldu. ABD Hazine Bakanlığı, yükselen borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla geçen hafta uzun vadeli devlet borçları için geri alım programını genişlettiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

ALTIN DESTEKLİ FONLARA TALEP ARTTI

Gelişmenin hemen ardından Hazine Bakanı Scott Bessent, geri alımları daha da artırmaya hazır olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Bessent, yakın zamanda açıklanması beklenen uzun vadeli bir mali planın da sinyalini verdi.

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SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

Altın destekli borsa yatırım fonları da son haftalarda artan girişler kaydetti. Bu durumda güçlenen yatırım talebini yeniden destekledi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

ABD'nin Fed tarafından yakından takip edilen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise çarşamba günü açıklanacak. PCE verisi için beklenti yüzde 3,3 olarak açıklandı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

Öte yandan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Warsh tarafından yapılacak konuşma yakından takip edilecek.

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.169,47
SATIŞ:7.170,29

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.555,00
SATIŞ: 11.690,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 45.972,00
SATIŞ: 46.572,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 47.664,00
SATIŞ: 48.380,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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