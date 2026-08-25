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SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, zayıflaya dolar ve ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırma kararı ile başladığı ralliye devam ediyor. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısı piyasa fiyatlanmalarında etkili olacak. Ons altın grafiği yukarı yönlü hareket ederken gram altın fiyatları da yükselişe geçti.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 08:30