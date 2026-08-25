SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi: Gözler 2 kritik gelişmeye çevrildi: Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, salı günü 3 ayın zirvesine çıkmasının ardından ralliye yeni günden de devam etti. Ons altın değerine değer katarken ABD ekonomisindeki gelişmeler altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kapalı Çarşı piyasalarında ise gram altın fiyatları son zamanların en hızlı yükselişini kaydetti. İşte detaylar…