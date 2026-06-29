SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

ÇEYREK ALTIN TALEPLE DESTEKLENDİ

A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sarı, altın fiyatlarına yönelik açıklamalarında talep tarafına dikkat çekerek şunları kaydetti: Anlamlı bir yükseliş var. Evet tabii ki bu hafta bir miktar düşüşle başladık ama piyasalar kapalıyken bir didişme, bir misilleme süreci yaşıyoruz. Karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Piyasalar açıldığı zaman, açılmaya yakın hemen pozitif haber akışları geldi dün gece itibariyle. Ama yine de Asya seansında altında bir miktar satışlar gördük. Geçtiğimiz hafta da biraz çeyrek altında dediğiniz gibi, 9.900 TL'lere kadar düşüşler olmuştu serbest piyasada ama hemen 10.000'in üzerine de attı. Çünkü talep geldi orada.