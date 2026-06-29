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SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak fiyatlanmaya devam ederken son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve faiz beklentileri ile hareketli bir grafik çizdi. Yaşanan gelişmeler sonrası altın ons başına 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı ise 6 bin lira seviyelerinden işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 13:42
SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası FED kararlarına yönelik beklentiler ve küresel risklerin seyrine göre fiyatlanıyor. Ons altındaki hareketlere bağlı olarak gram altın fiyatları da geriledi. Altın piyasalarını orta ve uzun vadede neler bekliyor? İşte uzman isimden piyasa değerlendirmesi…
SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

ÇEYREK ALTIN TALEPLE DESTEKLENDİ

A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sarı, altın fiyatlarına yönelik açıklamalarında talep tarafına dikkat çekerek şunları kaydetti: Anlamlı bir yükseliş var. Evet tabii ki bu hafta bir miktar düşüşle başladık ama piyasalar kapalıyken bir didişme, bir misilleme süreci yaşıyoruz. Karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Piyasalar açıldığı zaman, açılmaya yakın hemen pozitif haber akışları geldi dün gece itibariyle. Ama yine de Asya seansında altında bir miktar satışlar gördük. Geçtiğimiz hafta da biraz çeyrek altında dediğiniz gibi, 9.900 TL'lere kadar düşüşler olmuştu serbest piyasada ama hemen 10.000'in üzerine de attı. Çünkü talep geldi orada.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

İŞÇİLİK FİYATINA DİKKAT ÇEKTİ

"Yatırımcı geçtiğimiz hafta o 6.000'e yaklaşan gram altın, işte 10.000'in altına inen çeyrek altınla beraber bir miktar daha talebi arttırmış oldu" ifadelerini kullanan Sarı, "Bu tabii bu seviyelerde işçilik de yok. Önceden kilo başına 10, 12, 13.000 dolar işçilikler varken şimdi o 1.000-1.300 dolarlara falan düştü. O yüzden vatandaş da değerlendirmek isteyenler de buralardan alıyorlar" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

ORTA VE UZUN VADEDE

Sarı, küçük yatırımcı cephesinden altın fiyatlarını değerlendiren Sarı, şunları kaydetti:

Zaten son yıllarda Ayşe teyze bizden daha çok kazandı açıkçası, daha iyi tahmin etti. Şimdi Ayşe teyze için şunu söyleyebiliriz: Dünyanın psikolojisi de böyle. "Bugün elimdeki altını satayım mı kızım?" dese, biraz "Teyzeciğim satma" deriz.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

"Elimdeki parayla altın alayım mı?" derse, alınabilir. Çünkü 6.000 belki 5.500'lere kadar esneyen bir fiyatlandırma görebiliriz ama biz bu altında orta ve uzun vadede yeniden yükseliş bekliyoruz. O yüzden şimdi aslında işçilik de yokken piyasada almak isteyenler açısından kademeli alım gerçekleştirebilir diyebiliriz.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

VATANDAŞ PARASININ DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN ALTIN ALIYOR

Aslında şöyle; altın yükselirken ekonominin biraz daha iyi olduğundan ya da çarkların döndüğünden bahsedebiliriz Faruk hocam. Neden? Çünkü altın genelde faizin olmadığı ortamlarda yükseliyor.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

Yani aslında biz S&P ile, Nasdaq'la, borsalarla, riskli varlıklarla altını ayrıştırıyoruz, sanki güvenli limanmış gibi. Tabii ki güvenli liman olarak değerlendiriyoruz ama aslında son 40 yıla 50 yıla baktığımızda borsalar yükselirken altında da yükselişler olmuş.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

Ama bu faizlerin genelde düşük olduğu ortamlarda gerçekleşmiş. Şimdi baktığımız ortamda hem dünyada faizler yükseliyor, merkez bankaları daha çok yüksek faize işaret ediyorlar. Bir de enflasyonist baskı biraz azalmaya başladı son yıllara göre.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

Bu çok etkili. Yani ne faiz ne de enflasyon bir noktada altın karşısında fiyatlanmasını sağlıyor. Vatandaş parasının değerini korumak için altın alıyor ya da faiz düşükse getirisi olmadığı için altına yöneliyor.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

ONS ALTINDA DİP NOKTALAR

Birkaç yıl böyle yatay gittiği yıllar var. Mesela altın aslında Sterlin, Euro ve Dolar karşısında neredeyse 2.810 dolara kadar enflasyonu yenememişti. Yani biz altında neredeyse 10-15 yıl enflasyonu geçemediği dönemler yaşadık.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

2.800 dolar ve sonrasında, belki 3.000 dolar sonrasında enflasyonla başa baş noktasına gelmişti. Aslında oralar piyasanın maliyet noktalarıydı. 3.000 dolar sonrasında bir köpük oluştu hızlı bir şekilde 5.600 dolarlara kadar.

SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi

Şimdi o köpüğün sönümlenmesini bekliyoruz açıkçası. Yani dip noktaları derseniz ons anlamında 3.300 dolar, 3.500 dolar seviyeleri belki kademeli olarak en dip seviyeler olarak önümüzdeki süreçte görebileceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ALTIN #ALTIN FİYATLARI