SON DAKİKA | Altında kademeli alım dönemi: Uzman isim altın piyasasını değerlendirdi
Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak fiyatlanmaya devam ederken son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve faiz beklentileri ile hareketli bir grafik çizdi. Yaşanan gelişmeler sonrası altın ons başına 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı ise 6 bin lira seviyelerinden işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 13:42