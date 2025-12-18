SON DAKİKA | Altında tarihi rekor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları…

Son dakika haberi: Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü ve yüksek talep gösterdiği altında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın 18 Aralık Perşembe günü 6 bin TL'yi aşarak rekor tazeledi. Peki gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 18.12.2025 08:02
18 Aralık Perşembe gününe 5 bin 595 TL seviyesinde başlayan gram altın, an itibarıyla 6 bin TL'yi aşarak rekor tazeledi. Altının onsu ise 4 bin 331 TL'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve doların zayıf seyri altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, ABD-Venezuela hattındaki gerilim ile Rusya-Ukrayna ateşkesi konusunda net bir ilerleme kaydedilememesi, jeopolitik riskleri artırıyor. Bu durum, altına yönelik güvenli liman talebinin yüksek seyretmesini sağlıyor.

Kısa vadede ons altında 4.350–4.380 dolar aralığı direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı "Altın 2026 Görünümü Raporu"na göre, altının önümüzdeki yıl ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Raporda, altının 2025 yılı boyunca dikkat çekici bir performans sergilediği ve Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladığı belirtiliyor. Bu süreçte altın, 50'den fazla kez rekor kırdı.

Fiyatlardaki bu güçlü artışta; zayıflayan dolar, süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile pozitif fiyat momentumu etkili oldu. Aynı zamanda, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisi ve merkez bankalarının rezervlerine altın alımlarını sürdürmesi yükselişi destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında, altın yılı en yüksek performans sergileyen varlıklardan biri olarak tamamladı.

5 BİN 300 DOLAR BEKLENTİSİ

Dünya Altın Konseyi (WGC), altının 2025'te kaydettiği tarihi yükselişin 2026 yılında devam edebileceğini bildirdi. Ekim ayında merkez bankalarının altın alımlarını sürdürdüğünü belirten WGC, 2026'nın altın açısından sürprizlerle dolu bir yıl olabileceğini ifade etti. Küresel belirsizliklerin artması halinde ons altının 5 bin 300 dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

4 FARKLI SENARYO

WGC'nin öngörüsüne göre, 2026'da ons altın fiyatı için dört farklı senaryo gündemde:

1) Kıyamet döngüsü senaryosu: Küresel belirsizliklerin artması durumunda altının 5.000–5.300 dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.

2) Sınırlı yükseliş senaryosu: Daha ılımlı bir piyasa ortamında altının 4.200–4.500 dolar bandında seyretmesi öngörülüyor.

3) Makroekonomik uzlaşı senaryosu: Genel piyasa beklentilerine paralel olarak fiyatların 3.700–4.000 dolar seviyelerinde oluşabileceği tahmin ediliyor.

4) Reflasyon senaryosu: Enflasyonun yeniden hız kazanması durumunda altın fiyatlarının 3.200–3.500 dolar bandına gerileyebileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Ons altının 5 bin 300 dolara çıkması durumunda, mevcut 42,45 TL'lik dolar kuru üzerinden gram altın fiyatı 7 bin 233 TL seviyesine ulaşabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 18 Aralık Perşembe gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları…

Gram altın: 6 bin 55 TL

Çeyrek altın: 9 bin 882 TL

Yarım altın: 19 bin 747 TL

Cumhuriyet altını: 40 bin 430 TL

ONS Altın: 4 bin 331 dolar