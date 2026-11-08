SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Asgari ücret 2027 zammı doğrudan 7 milyon dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekliler için 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Gözler özel sektör çalışanları için de örnek teşkil edecek asgari ücret zammına çevrildi. İşte masadaki 4 senaryo…