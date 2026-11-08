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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu
Asgari ücret 2027 zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret için belirlenecek yeni zam oranı aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonrasında belli olacak. 3 Kasım tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeni tahminler belli oldu. Asgari ücret 2027 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:32