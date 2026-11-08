Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Asgari ücret 2027 zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret için belirlenecek yeni zam oranı aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonrasında belli olacak. 3 Kasım tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeni tahminler belli oldu. Asgari ücret 2027 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:32
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Asgari ücret 2027 zammı doğrudan 7 milyon dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekliler için 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Gözler özel sektör çalışanları için de örnek teşkil edecek asgari ücret zammına çevrildi. İşte masadaki 4 senaryo…

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 YILINDA NE KADAR OLDU?

Ocak 2026'da asgari ücret %27 zamla 28.075,50 TL olarak belirlendi. 2026 yılında Türkiye'de uygulanan asgari ücret, brüt 33.030,00 TL oldu. Asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

EN BÜYÜK BELİRLEYİCİ ENFLASYON

Asgari ücret zammı büyük oranda enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak açıkladı. Gelecek hafta Perşembe günü yılın son enflasyon raporu açıklanacak.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak edilirken tahminler asgari ücret zammı tahminlerini değiştirebilir. Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyonu yüzde 28,40 olarak bekleniyor.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması ve üçüncü ya da dördüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor. Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet yetkilileri aynı masaya gelerek milyonların maaşını etkileyecek rakama karar verecek.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

ASGARİ ÜCRET İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Mevcut durumda asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanıyor. İlk tahminlere göre yüzde 25 zam yapılması halinde 28 bin 75 TL'lik ücret 35 bin 94 TL'ye kadar çıkıyor.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Bir diğer tahmin ise yüzde 30 zam yapılması yönünde. Eğer asgari ücrete Ocak 2027'de yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 36 bin 498 TL olacak.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Bir diğer zam tahmini ise yüzde 35. Bu oranın mevcut asgari ücrete uygulanması halinde yeni ücret 36 bin 498 TL'ye kadar yükselecek.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo: Milyonları ilgilendiren yeni hesap belli oldu

Asgari ücrete yüzde 40 zam olursa 39 bin 305 TL'ye çıkacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU #ASGARİ ÜCRET