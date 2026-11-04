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SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...
SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için hak sahiplerine ödeme kolaylıkları sağlanacağını açıkladı. Konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacağını bildirdi. Taksitli ödemelerde ise konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:39