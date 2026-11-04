Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için hak sahiplerine ödeme kolaylıkları sağlanacağını açıkladı. Konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacağını bildirdi. Taksitli ödemelerde ise konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor. İşte detaylar…

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AA
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:39
SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki kalıcı konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafın alın teriyle kazancını sürdürmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesinin her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığının altını çizdi.

SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli, konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

Taksitli ödemelerde ise vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor.

SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır.

SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...

İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

SON DAKİKA! Bakan Çiftçi açıkladı: Deprem konutlarında peşin ödemede % 74 indirim: İşte tüm şartlar ve detaylar...
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #6 ŞUBAT DEPREM