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SON DAKİKA | Çalışanlara esnek formül! Yeni reformlar için düğmeye basıldı: Uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma...
SON DAKİKA | Çalışanlara esnek formül! Yeni reformlar için düğmeye basıldı: Uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma...
Çalışan milyonları ilgilendiren yeni reformlar için düğmeye basıldı. Çalışma hayatına 'esnek' formül geliyor. Süreli istihdam modelleri yaygınlaştırılırken mevcut aylıklarda düşüş yaşanmaması esas alınacak. Kamuda da esnek çalışma uygulamaları hayata geçirilecek, personel ücretleri görev ve sorumluluklara göre yeniden düzenlenecek. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, dönemsel çalışma ve hibrit çalışma nasıl olacak? İşte iş gücü piyasasını yakından ilgilediren düzenlemelerin detayları...
Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:14