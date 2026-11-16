SON DAKİKA | Çalışma hayatında yeni rota çiziliyor! Becerini yenile, işini koru, yüksek maaş al: İşte yeni dönemin detayları

GENÇLER SAVUNMADA

Eylem Planı'nda Merkez Bankası ve SGK'nın 2015-2025 dönemine ait çarpıcı sektör analizleri yer aldı. İstihdamda en yüksek kadın payı yüzde 49.6 ile finans ve sigorta sektörü, en az pay da yüzde 6.9 ile çimento sektörü oldu. Gençleşen tek sektör ise yüzde 55.9 ile savunma sanayi oldu. Şoklara en dayanıklı sektör enerji, yapay zekâya en açık sektör ise yüzde 86 ile bilgi ve iletişim sektörü ilk sırada yer aldı. Yüzde 73.6 ile çelik sektörü beceri gelişmenin merkezinde yer aldı. Planda dönüşümün etkisinin çoğunlukla iş kaydından öte, beceri uyumu ve görev dönüşümü eksininde ortaya çıkacağı öngörüsü paylaşıldı.