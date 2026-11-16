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SON DAKİKA | Çalışma hayatında yeni rota çiziliyor! Becerini yenile, işini koru, yüksek maaş al: İşte yeni dönemin detayları
SON DAKİKA | Çalışma hayatında yeni rota çiziliyor! Becerini yenile, işini koru, yüksek maaş al: İşte yeni dönemin detayları
Yeşil ekonomi ve yapay zekâ eksenli dijital dönüşüm çalışma hayatını yeniden şekillendirecek. Hazırlanan eylem planında 17 stratejik sektör için ihtiyaç analizleri yapıldı. Artık diploma tek başına yeterli olmayacak. Yeni dönemin şifresi: "Becerini yenile, işini koru, daha fazla ücret kazan" olacak. Eylem planı kapsamında turizmden finansa kadar 17 sektör dönüşecek. Planda, çalışma hayatında kırılgan gruplara yönelik "sosyal kapsayıcılık" en önemli başlıklardan biri olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 06:14