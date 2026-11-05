SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Her iki oranda dikkate alındığında ortaya yüzde 29,14, yani 1,2914 gibi bir güncelleme katsayısı çıkıyor. Bu sayı ise 2025 yılı güncelleme katsayısı olan 1,31'den daha düşük bir oran. Bu nedenle Merkez Bankası'nın hesabına göre dilekçeleri 2026 yılında vermek daha mantıklı.