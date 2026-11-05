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SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...
SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...
Emekli zammı için en büyük belirleyicilerden biri enflasyon… Ocak 2027 zammı için şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu. 2026 yılının bitmesine 2 ay kala emeklilik dilekçesi vermek için bekleyenler de emekli maaşı zam oranına yapılacak artışları yakından takip ediyor. Enflasyon rakamları ve katsayı değişiklikleri nedeniyle yıllar arasında alınan maaşlarda büyük farklılıklar oluşabiliyor. Merkez Bankası 2026 yılında yüzde 28, 2027 yılında yüzde 15, enflasyon gelmesini bekliyor. Peki, emeklilik dilekçesini 2026'da mı, yoksa 2027'de mi vermek daha avantajlı? İşte detaylar….
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 10:40