Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Emekli zammı için en büyük belirleyicilerden biri enflasyon… Ocak 2027 zammı için şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu. 2026 yılının bitmesine 2 ay kala emeklilik dilekçesi vermek için bekleyenler de emekli maaşı zam oranına yapılacak artışları yakından takip ediyor. Enflasyon rakamları ve katsayı değişiklikleri nedeniyle yıllar arasında alınan maaşlarda büyük farklılıklar oluşabiliyor. Merkez Bankası 2026 yılında yüzde 28, 2027 yılında yüzde 15, enflasyon gelmesini bekliyor. Peki, emeklilik dilekçesini 2026'da mı, yoksa 2027'de mi vermek daha avantajlı? İşte detaylar….

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 10:40
SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Ocak 2027 emekli zammı için sadece 2 veri kaldı. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin gözü enflasyon oranları ve emekliler için yapılacak yeni düzenlemelerde… Bunlarla beraber yeni emekli olacaklar için dilekçelerini verecekleri tarih büyük önem taşıyor. Dilekçenin verileceği tarihe göre maaşlar arasında büyük farklar oluşabiliyor. Peki, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

DİLEKÇE TARİHİ EMEKLİ MAAŞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih alınacak maaş zamlarını doğrudan etkiliyor. 2024 ve 2025'te başvuru tarihine bağlı olarak yüzde 31'lik bir fark ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca gözler bu kez 2026 ve 2027 yıllarına çevrildi. Emekli maaş zamlarını enflasyon rakamlarının yanı sıra büyüme ve katsayı farklılıkları da etkiliyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

2026'DA EMEKLİ OLANLAR DAHA MI AVANTAJLI?

Merkez Bankası enflasyon raporuna göre, 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 28, 2027 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 15. Emekli zamları belirlenirken güncelleme katsayıları da hesaba katılıyor. Güncelleme katsayısı; yıllık enflasyon ile büyümenin yüzde 30'unun toplamı üzerinden belirleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

SSK, Bağkur emeklisine 2026 yılının Ocak ayında yüzde 12,19, aynı yılın temmuz ayında ise yüzde 17,76 zam yapıldı. Bu zam oranlarının toplamı ise yüzde 32'nin üzerinde bir orana denk geliyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Emekli aylıklarının yıllık TÜFE artışları ve büyümenin yüzde 30'una denk gelen kısımdan hesaplanan güncelleme katsayılarına göre belirlendiği göz önünde bulundurulmalı. 2026 yılında emekli maaşı alanları emekli maaşları 2025 yılı güncelleme katsayısı 1,3197 dikkate alınarak hesaplandı. 2026 yılının güncelleme katsayısına göre de 2027'de emekli maaşı alanların maaşları hesaplanacak.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE 2026 DAHA MI AVANTAJLI?

Orta Vadeli Programdaki tahminlere göre 2026 yılında Türkiye'nin yüzde 3,8 büyümesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Her iki oranda dikkate alındığında ortaya yüzde 29,14, yani 1,2914 gibi bir güncelleme katsayısı çıkıyor. Bu sayı ise 2025 yılı güncelleme katsayısı olan 1,31'den daha düşük bir oran. Bu nedenle Merkez Bankası'nın hesabına göre dilekçeleri 2026 yılında vermek daha mantıklı.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

PİYASA TAHMİNLERİ NE DİYOR?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 seviyesinde bulunuyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde güncelleme katsayısının yüzde 30,57, yani 1,3057 olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

AA Finans'ın 2026 enflasyon tahmini ise yüzde 29,55. Bu senaryoda güncelleme katsayısı yüzde 30,69, yani 1,3069 seviyesine çıkıyor. Her iki hesaplama da mevcut durumda 2026 yılında emekli aylıklarına yansıtılan yüzde 32,11'lik toplam artışın altında kalıyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4. ORAN ORTAYA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın 3'üncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Ekim ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kritik verinin ardından emekliler için 4. zam oranı da netleşti. SSK, Bağkur emeklisine yansıtılacak 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. %1.21 enflasyon farkı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla en düşük emekli maaşına yapılacak zam da merak edildi. Yeni açıklanan enflasyon oranlarına göre 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Buna göre mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 25 bin 504 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı diğer enflasyon verilerinin belli olması ve yapılacak düzenlemelerle netleşecek.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

MASADAKİ 4 FORMÜL

Emekliler için 4 yıl sonu tahmini önemli ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.04 olabileceğini gösterdi.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.08 olarak bekleniyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09'u bulabileceğini ortaya koyuyor.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Finansal Kurumlar Birliği de Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 çıkabilecek.

SON DAKİKA | Daha yüksek emekli maaşı için 2 ay kaldı: SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Dilekçe tarihi için kritik zam oranı...

Eğer enflasyon zammı yapılırsa halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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