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SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez'den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Memur ve emeklilere Ocak ayında yapılacak zam için Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi. Enflasyonda yıl sonu tahminlerinin güncellenmesiyle maaşlara yapılacak zam oranları da yükseldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, aylıkları kaç TL'ye yükselecek? İşte Ocak 2027 için yeni hesaplama...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:59
SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklileri maaşlarına yapılan artışın ardından Ocak ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ilk oran belli olurken, Merkez Bankası'ndan net rakam için kritik ipucu geldi.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK ORAN BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonu kaydedilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk veri de ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ İPUCU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, tarafından açıklanan yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseldi. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

TCMB'nin tahminin yükselmesiyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da yeniden şekillendi.

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SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahminine göre yılın geri kalan 6 ayında enflasyon yüzde 8,7 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahmine göre maaşlarına yüzde 8,7 oranında zam alacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde bu orana enflasyon farkı da eklenecek. TCMB'nin yüzde 28'lik tahminine göre yıl sonunda yüzde 1,59 civarında enflasyon farkı oluşacak.

Bu tahmine göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8,7 artışla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı yüzde 6,67 artışla 74 bin 908 liraya yükselecek.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentilerinin yanı sıra TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri de Ocak 2027 için ipuçları veriyor.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik tahmine göre bu oran yüzde 9,72'ye, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahmine göre ise yüzde 10,67'ye çıkacak.

En düşük emekli maaşı yüzde 9,72'lik tahmine göre 25.841 TL'ye, yüzde 10,67'lik tahmine göre ise 26.065 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL)

TCMB tahmini %8,7 Zamlı (TL)

Piyasa tahmini %9,72 Zamlı (TL)

 FKE tahmini %10,67 Zamlı (TL)
23.552 25.601 25.841 26.065
24.000 26.088 26.333 26.561
25.000 27.175 27.430 27.668
26.000 28.262 28.527 28.774
27.000 29.349 29.624 29.881
28.000 30.436 30.722 30.988
29.000 31.523 31.819 32.094
30.000 32.610 32.916 33.201
31.000 33.697 34.013 34.308
32.000 34.784 35.110 35.414
33.000 35.871 36.208 36.521
34.000 36.958 37.305 37.628
35.000 38.045 38.402 38.734
36.000 39.132 39.499 39.841
37.000 40.219 40.596 40.948
38.000 41.306 41.694 42.055
39.000 42.393 42.791 43.161
40.000 43.480 43.888 44.268
41.000 44.567 44.985 45.375
42.000 45.654 46.082 46.481
43.000 46.741 47.180 47.588
44.000 47.828 48.277 48.695
45.000 48.915 49.374 49.802
46.000 50.002 50.471 50.908
47.000 51.089 51.568 52.015
48.000 52.176 52.666 53.122
49.000 53.263 53.763 54.228
50.000 54.350 54.860 55.335
51.000 55.437 55.957 56.442
52.000 56.524 57.054 57.548
53.000 57.611 58.152 58.655
54.000 58.698 59.249 59.762
55.000 59.785 60.346 60.868
56.000 60.872 61.443 61.975
57.000 61.959 62.540 63.082
SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak.

Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Bu tahminlere göre en düşük memur maaşı ocak ayında:

  • Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'ye
  • Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.
SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

3 senaryoya göre memurlar için Ocak 2027 zam tablosu şu şekilde:

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 6,67 zamlı: 114.254
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321

Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 6,67 zamlı: 77.944
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 6,67 zamlı: 98.313
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 6,67 zamlı: 88.807
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414

Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 6,67 zamlı: 107.995
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949

Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 6,67 zamlı: 98.796
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 6,67 zamlı: 182.118
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 6,67 zamlı: 90.504
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142

Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 6,67 zamlı: 116.468
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 6,67 zamlı: 80.938
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402

Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 6,67 zamlı: 163.427
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 6,67 zamlı: 109.634
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 6,67 zamlı: 92.785
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464

Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 6,67 zamlı: 108.947
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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