SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşı için Merkez’den kritik sinyal! İşte Ocak 2027 için yeni zam hesabı

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:
|Mevcut Maaş (TL)
|
TCMB tahmini %8,7 Zamlı (TL)
|
Piyasa tahmini %9,72 Zamlı (TL)
|FKE tahmini %10,67 Zamlı (TL)
|23.552
|25.601
|25.841
|26.065
|24.000
|26.088
|26.333
|26.561
|25.000
|27.175
|27.430
|27.668
|26.000
|28.262
|28.527
|28.774
|27.000
|29.349
|29.624
|29.881
|28.000
|30.436
|30.722
|30.988
|29.000
|31.523
|31.819
|32.094
|30.000
|32.610
|32.916
|33.201
|31.000
|33.697
|34.013
|34.308
|32.000
|34.784
|35.110
|35.414
|33.000
|35.871
|36.208
|36.521
|34.000
|36.958
|37.305
|37.628
|35.000
|38.045
|38.402
|38.734
|36.000
|39.132
|39.499
|39.841
|37.000
|40.219
|40.596
|40.948
|38.000
|41.306
|41.694
|42.055
|39.000
|42.393
|42.791
|43.161
|40.000
|43.480
|43.888
|44.268
|41.000
|44.567
|44.985
|45.375
|42.000
|45.654
|46.082
|46.481
|43.000
|46.741
|47.180
|47.588
|44.000
|47.828
|48.277
|48.695
|45.000
|48.915
|49.374
|49.802
|46.000
|50.002
|50.471
|50.908
|47.000
|51.089
|51.568
|52.015
|48.000
|52.176
|52.666
|53.122
|49.000
|53.263
|53.763
|54.228
|50.000
|54.350
|54.860
|55.335
|51.000
|55.437
|55.957
|56.442
|52.000
|56.524
|57.054
|57.548
|53.000
|57.611
|58.152
|58.655
|54.000
|58.698
|59.249
|59.762
|55.000
|59.785
|60.346
|60.868
|56.000
|60.872
|61.443
|61.975
|57.000
|61.959
|62.540
|63.082