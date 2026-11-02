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SON DAKİKA | Emekliye yeni enflasyon hesabı! %10-%20 refah payı masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Emekliye yeni enflasyon hesabı! %10-%20 refah payı masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı için 4. kritik veri yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından emekli maaşı zamları için belirlenecek rakam büyük oranda ortaya çıkacak. 3 aylık enflasyon verisine göre SSK, Bağkur emeklisinin alacağı zam yüzde 5,57 olarak kesinleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağına dair sinyaller vermesi akıllara refah payını getirdi. Enflasyon artışına yüzde 10-yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi beklentiler arasında… İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:54