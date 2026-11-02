SON DAKİKA | Emekliye yeni enflasyon hesabı! %10-%20 refah payı masada: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

REFAH PAYI MASADA

Emekliler için yapılacak düzenlemelerde refah payı ve seyyanen zam gündeme geldi. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor. A Haber'de yer alan habere göre, seyyanen zammın 10 bin ya da 15 bin lira yapılması üzerinden duruluyor.