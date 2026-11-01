SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

"Bunun sonucunda da piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi bir yana, yeniden faiz artıracağı beklentisi güçleniyor" şeklinde konuşan Özcan, "Altın, faiz getirisi sağlayan bir yatırım aracı olmadığından dolayı, ABD faizlerinin yüksek kalması veya daha da yükselmesi durumu yatırımcı açısından tahvil ve benzeri faiz getirili varlıkları daha cazip hale getirebiliyor. Dolayısıyla altın tutmanın alternatif maliyeti artıyor ve altına olan talep de zayıflayabiliyor" dedi.