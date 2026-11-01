SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Altın fiyatları, küresel gelişmelere bağlı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Ons altın tarafındaki geri çekilmelerden gram altın da etkileniyor. FED'in faiz kararları ve ABD'nin bir süre daha sıkılaşacağına dair beklentiler güçlü dolar etkisi ile birleşince altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek altın için beklentilerini açıkladı. Özcan, "Ancak düşüşün kesin olarak sona erdiğini söyleyemem. Kısa vadede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 10:21