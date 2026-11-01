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SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Altın fiyatları, küresel gelişmelere bağlı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Ons altın tarafındaki geri çekilmelerden gram altın da etkileniyor. FED'in faiz kararları ve ABD'nin bir süre daha sıkılaşacağına dair beklentiler güçlü dolar etkisi ile birleşince altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek altın için beklentilerini açıkladı. Özcan, "Ancak düşüşün kesin olarak sona erdiğini söyleyemem. Kısa vadede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyorum" dedi.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 10:21
SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Özellikle küçük yatırımcı tarafından takip edilen gram altın fiyatları ons altındaki gelişmelere göre değişim gösteriyor. Gram altın Cuma günü haftayı düşüşle kapatarak 6 bin 222 liraya kadar geriledi. Peki, altındaki düşüş trendi bitti mi? Altın yeniden yükselecek mi? Fiyatlardaki geri çekilmeler alım fırsatı mı? Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber canlı yayının tek tek anlattı. İşte detaylar…

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

"FARKLI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hem Türkiye'de hem de dünya piyasalarında yatırımcılar açısından oldukça hareketli ve zorlu bir haftanın geride kaldığını ifade edem Özcan "Bir tarafta altın ve gümüşte sert düşüşler yaşanıyor, diğer tarafta borsalarda ciddi satışlar görüyoruz, buna karşılık petrol fiyatları da yükseliyor. İlk bakışta bir çelişki varmış gibi görünüyor. Normal şartlarda dünyada savaşlar, siyasi belirsizlikler ve ekonomik riskler arttığında altına yönelik talebin artmasını bekleriz.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Fakat bu defa farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü küresel piyasalarda yatırımcılar artık yalnızca jeopolitik riskleri değil, aynı zamanda enflasyonu ve merkez bankalarının faiz politikalarını da fiyatlıyorlar" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

DÜŞÜŞÜN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEYEMEM

Özcan tüm yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin olarak altının önemli bir düzeltme sürecinden geçtiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Özcan "Ancak düşüşün kesin olarak sona erdiğini söyleyemem. Kısa vadede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyorum." dedi.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin nedenlerine yönelik açıklamalarda bulunan Özcan, ABD'den gelen verilerin belirleyici olduğunu ifade ederek "Fiyat artışlarının hâlâ yeterince kontrol altına alınamaması, özellikle petrol ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon açısından yeni bir risk oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

"Bunun sonucunda da piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi bir yana, yeniden faiz artıracağı beklentisi güçleniyor" şeklinde konuşan Özcan, "Altın, faiz getirisi sağlayan bir yatırım aracı olmadığından dolayı, ABD faizlerinin yüksek kalması veya daha da yükselmesi durumu yatırımcı açısından tahvil ve benzeri faiz getirili varlıkları daha cazip hale getirebiliyor. Dolayısıyla altın tutmanın alternatif maliyeti artıyor ve altına olan talep de zayıflayabiliyor" dedi.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

YAPAY ZEKA YATIRIMLARIN ETKİLİ OLDU

Piyasalardaki satış dalgasının nedenleri üzerinde de duran Özcan, haftanın son işlem gününde gerçekleşen sert satış dalgasının yalnızca dolar ve faizle açıklanamayacağını söyledi

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Ekonomist Dr. Özgür Özcan, küresel borsalardaki satışların da emtia tarafına yansıdığını belirterek, "Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji şirketleriyle ilgili endişeler had safhaya varmış durumda. Yapay zekâ alanına yapılan büyük yatırımların ne ölçüde kâra döneceği sorgulanmaya başlandı.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Teknoloji hisselerindeki sert satışlar piyasanın diğer alanlarına da yayıldı. Böyle dönemlerde bazı yatırımcılar borsada uğradıkları zararları karşılamak, teminat yükümlülüklerini yerine getirmek veya nakit pozisyonlarını artırmak amacıyla altın gibi varlıkları da satabiliyor" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI MI?

Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Mevcut tablonun ve yaşanan kriz ortamının bir alım fırsatı olup olmadığına yönelik soruya yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek cevap verdi. Özcan, altın için yaptığı açıklamada "Ben daha da düşeceğine inanıyorum. Altın fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü baskının tamamen sona erdiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

"Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasadaki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek" diyen Özcan, "Ancak altın oldukça sert bir düşüş yaşadı. Bu nedenle önümüzdeki hafta zaman zaman tepki alımlarının gelmesini, fiyatların az da olsa toparlanma yaşamasını bekliyorum. Benim beklentim, haftanın genelinde dalgalı bir seyir izlenmesi yönünde olur." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Özcan altın hakkında yaptığı diğer açıklamalarda şunları kaydetti:

"Ons altında 3.800 dolar bölgesinin korunması önemli. Bu seviyenin altında satışlar derinleşebilir. Buna karşılık yeniden 3.900 doların üzerine çıkılması, toparlanma açısından olumlu bir işaret olacaktır."

SON DAKİKA! Gram altın düşmeye devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

"Türkiye'de gram altının fiyatını hem uluslararası altın fiyatı hem de dolar kuru belirliyor. Dolayısıyla ons altında düşüş devam etse bile dolar kurundaki yükseliş gram altındaki düşüşü biraz da olsa sınırlayabilir. Yatırımcılarımızın bunlara dikkat etmesini öneriyorum."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ALTIN FİYATLARI #GRAM ALTIN #FED