GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ YÜZDE 7'Yİ AŞTI

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Özellikle gümüş fiyatlarındaki güçlü hareket dikkat çekti. Ons gümüş yüzde 7'yi aşan yükseliş ile 44,50 dolara çıkarken gram gümüş ise 72,84 TL'ye kadar yükseldi.

Beyaz metal böylelikle haftalık kayıptan kurtularak yüzde 2'ye varan bir kazanç elde etti. Aylık ise yüzde 15 civarında kayıp sürüyor.