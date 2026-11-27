Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA! Gram altında güçlü atak! Yeniden 6 bin TL'yi aştı: İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
SON DAKİKA! Gram altında güçlü atak! Yeniden 6 bin TL'yi aştı: İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları sert düşüşün ardından hızlı toparlandı. Ons altın yüzde 3,15 yükselerek 3.677 dolara çıkarken gümüşün ons fiyatı yüzde 7 değer kazanarak 44,50 dolara ulaştı. Gram altın ise yeniden 6 bin TL'yi, gram gümüş ise 72 TL'yi aştı. İşte piyasalarda son rakamlar...
Giriş Tarihi: 27.11.2026 12:43